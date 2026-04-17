Μαγιάρ: Καταγγέλλει καταστροφή κρατικών εγγράφων από την απερχόμενη κυβέρνηση

Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγιαρ, δήλωσε σήμερα (17/4) ότι έχει λάβει αναφορές πως ευαίσθητα έγγραφα από την περίοδο της απερχόμενης κυβέρνησης καταστρέφονται και κάλεσε τους πολίτες να καταγγείλουν οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια πέσει στην αντίληψή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, το κόμμα Tisza του Μάγιαρ -το οποίο σημείωσε σαρωτική νίκη στις εκλογές της Κυριακής, τερματίζοντας τη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν- ανακοίνωσε ότι έχει δημιουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου οι καταγγέλλοντες (whistleblowers) μπορούν να αφήνουν ανώνυμες πληροφορίες.

«Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες θα αντιμετωπίσει την αυστηρότητα του νόμου μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης», δήλωσε ο Μάγιαρ σε βίντεο στο Facebook την Παρασκευή. Ο ίδιος αναμένεται να ορκιστεί στις 9 ή 10 Μαΐου, όταν θα συνεδριάσει το κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το Μαγιάρ, το Tisza έχει λάβει αναφορές ότι καταστρέφονται έγγραφα σε υπουργεία, κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και σε εταιρείες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν.

«Η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων βλάπτει το ουγγρικό κράτος και μπορεί επίσης να καταστήσει αδύνατες τυχόν μελλοντικές έρευνες», δήλωσε ο Μάγιαρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάγιαρ έχει δεσμευθεί να ξεκινήσει εκτεταμένη εκστρατεία κατά της διαφθοράς μετά την ανάληψη της εξουσίας, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για την απελευθέρωση δισεκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότησης της ΕΕ που έχουν παγώσει, καθώς οι Βρυξέλλες κατηγορούν τον Όρμπαν ότι υπονομεύει τη δημοκρατία.

Ο Όρμπαν έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία και έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι η Ουγγαρία δεν είναι περισσότερο διεφθαρμένη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε διαδικτυακή συνέντευξη την Πέμπτη, ο βετεράνος ηγέτης ανέφερε ότι οι εκτεταμένες δημοσιογραφικές αναφορές για τον πλούτο επιχειρηματιών κοντά στο κόμμα του Fidesz πιθανόν συνέβαλαν στην εκλογική του ήττα. Δεν σχολίασε, ωστόσο, το κατά πόσον οι συγκεκριμένες αναφορές είναι ή όχι ακριβείς.