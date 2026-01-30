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Timmerans: Μονόδρομος η πράσινη συμφωνία - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
Ειδήσεις
23:30 - 30 Ιαν 2026

Timmerans: Μονόδρομος η πράσινη συμφωνία - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος

Reporter.gr Newsroom
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Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να προσφέρει φθηνότερα αυτοκίνητα με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, είπε ο πρώην εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Frans Timmermans στο συνέδριο του Economist.

Ο Timmerans επισήμανε ότι η παράταση της ημερομηνίας διακοπής της παραγωγής αυτοκινήτων με θερμικό κινητήρα δίνει περιθώριο στη βιομηχανία, αλλά δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Αναφέρθηκε στις ακροδεξιές επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, σχολιάζοντας ότι το όλο θέμα έγινε κομμάτι των πολιτισμικών πολέμων.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, παρά τη ρητορική Τραμπ κατά της πράσινης μετάβασης, αυτή εξελίσσεται και στην Αμερική, και ίσως πιο γρήγορα από ό,τι στην Ευρώπη. Τόνισε ότι αν η ΕΕ θέλει να έχει οποιαδήποτε τύχη στη βιομηχανική επανάσταση και τη γεωπολιτική ανατροπή που βιώνουμε, τότε πρέπει να κερδίσει την ενεργειακή της κυριαρχία, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τις ΑΠΕ, μια και η Ευρώπη δεν έχει μεγάλες ποσότητες υδρογονανθράκων. Η ΕΕ έκανε το λάθος να μην πιέσει για ενεργειακή ενοποίηση μεταξύ των χωρών μελών της, σχολίασε. Τέλος, o κ. Timmermans τόνισε την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Airbus, που έδειξε, όπως ανέφερε, ότι η ΕΕ μπορεί να ανταγωνιστεί επιτυχημένα τις άλλες δυνάμεις αν είναι ενωμένη.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ε.Ε., εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νομοθεσία της Πράσινης Συμφωνίας θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτη, συνεχίζοντας να μεταμορφώνει την ευρωπαϊκή οικονομία και τον ενεργειακό τομέα. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), έχει γίνει αντικείμενο πολιτικών επιθέσεων, εντασσόμενη σε αυτό που χαρακτήρισε "πόλεμο πολιτισμών", επηρεασμένο και από την αμερικανική ρητορική.

Ο Φρανς Τίμερμανς εξέφρασε την εκτίμησή του για την Ελλάδα, όχι μόνο για την ανθεκτικότητά της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην πράσινη μετάβαση. Η Ελλάδα, όπως επεσήμανε, κατανοεί απόλυτα την ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχει τεράστιο δυναμικό ώστε να γίνει ενεργειακός κόμβος, παρέχοντας καθαρή ενέργεια, μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Προέτρεψε μάλιστα τους Έλληνες ηγέτες να διδάξουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, πώς να εφαρμόζουν καλύτερες ρυθμίσεις, αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε να το κάνει μέσα από την κρίση. Επίσης, τους κάλεσε να πρωτοστατήσουν στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας ευκαιρίες σε χώρες όπως η Αλβανία και η Μολδαβία, αλλά και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς η ενσωμάτωσή τους είναι στρατηγικής σημασίας.

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