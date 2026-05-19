Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ
21:17 - 19 Μάι 2026

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα δεν αρκεί να λέει πως έχει στην πρώτη γραμμή την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά καλείται να το αποδείξει με έργα και κυρίως με... χρήματα. «Χρειάζεται να επενδυθεί μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ για να μπούμε στον χάρτη της ΑΙ, με μικροεπεμβάσεις δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε», τόνισε ο Καθηγητής του MIT, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη σχετικά με το πώς η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ουσιαστική παρουσία στο πεδίο της AI.

Στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών ο κ. Δασκαλάκης σημείωσε ότι η Επιτροπή έχει ήδη παραδώσει τις προτάσεις της και ότι πλέον «η κυβέρνηση πρέπει να τις υλοποιήσει».

Όπως ανέφερε, μία από τις βασικές προτάσεις είναι η δημιουργία «ενός μεγαλεπήβολου Κέντρου Καινοτομίας στην Ελλάδα», που θα συνδυάζει ακαδημαϊκή έρευνα, εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων και οργανωμένη πρόσβαση σε δεδομένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κράτος θα πρέπει να συγκεντρώνει και να διαθέτει δεδομένα στις εταιρείες που θέλουν να καινοτομήσουν, ενώ το Κέντρο θα μπορεί να συμβουλεύει και την κυβέρνηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αλλιώς θα είμαστε ουραγοί όπως έχουμε συνηθίσει να είμαστε», προειδοποίησε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει σημαντικό ελληνικό επιστημονικό δυναμικό στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο MIT. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Αρχιμήδης», σημείωσε ότι «έγινε μια τομή», καθώς «συνδέσαμε διαπρεπείς Έλληνες ερευνητές με το ελληνικό ταλέντο» και δημιουργήθηκε «μια κρίσιμη μάζα», με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ελληνική παρουσία στα κορυφαία διεθνή συνέδρια.

Ο κ. Δασκαλάκης υποστήριξε ακόμη ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο λόγω της ίδιας της τεχνολογίας αλλά και επειδή «έχει βελτιωθεί πολύ το οικοσύστημα γύρω από τα οποία λειτουργούν τα μοντέλα». Όπως εξήγησε, τα διαφορετικά μοντέλα πλέον «επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται», κάτι που βελτιώνει την ποιότητα των αποτελεσμάτων.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο κινεζικό μοντέλο DeepSeek, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ σημαντική στιγμή», επειδή διατέθηκε ελεύθερα αλλά παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρό. Όπως είπε, το DeepSeek «έβαλε την Κίνα στο προσκήνιο», παρά τους περιορισμούς που αντιμετώπιζε μέχρι πρόσφατα σε hardware και υπολογιστική ισχύ. «Πάντα έλεγα ότι όσο πιέζεις κάποιον θα βρίσκει τρόπο να δημιουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής του MIT σημείωσε ακόμη ότι «σε κάθε τεχνολογία υπάρχει σημείο κορεσμού», αναφερόμενος ειδικά στον νόμο του Μουρ και στην εξέλιξη των επεξεργαστών. Όπως εξήγησε, πλέον η τεχνολογία στρέφεται στον παραλληλισμό, με περισσότερη μνήμη και περισσότερους επεξεργαστές, ενώ η GPU αποτελεί «την αποθέωση αυτής της λογικής».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε καταλάβει πώς τα μοντέλα παίρνουν αποφάσεις», σημειώνοντας ωστόσο ότι «το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους». Όπως είπε, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον τόσο προχωρημένα «που πρέπει να τα προσεγγίζουμε με πειραματικό τρόπο».

Ο κ. Δασκαλάκης χαρακτήρισε τα μοντέλα AI «εξαιρετικά σημαντικά για την παραγωγικότητα», καθώς – όπως είπε – «μας κάνουν πολύ πιο γρήγορους όχι μόνο στον προγραμματισμό αλλά και σε άλλα γνωστικά πεδία». Εξέφρασε όμως και γεωπολιτικό προβληματισμό για το γεγονός ότι λίγες αμερικανικές εταιρείες ελέγχουν την πρόσβαση στα πιο προηγμένα μοντέλα, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχα μονοπώλια υπάρχουν ήδη στο cloud και στην αναζήτηση.

