«Arctic Sentry»: Το ΝΑΤΟ θωρακίζει την Αρκτική μετά την κρίση για τη Γροιλανδία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την έναρξη της αποστολής «Arctic Sentry» (Αρκτικός Φρουρός), με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής του παρουσίας στην Αρκτική. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο συμφωνίας για την αποκλιμάκωση των εντάσεων που προκλήθηκαν εντός της Συμμαχίας, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της προσάρτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το στρατιωτικό αρχηγείο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η «Arctic Sentry» θα συντονίζει την αυξανόμενη παρουσία των νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών ασκήσεων της Δανίας, όπως η «Arctic Endurance» που αφορά τη Γροιλανδία.

Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αμερικανός πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, υπογράμμισε ότι η αποστολή αποδεικνύει τη δέσμευση της Συμμαχίας να διαφυλάξει την ασφάλεια των κρατών-μελών και να διατηρήσει τη σταθερότητα σε μία από τις πιο στρατηγικά κρίσιμες και περιβαλλοντικά απαιτητικές περιοχές του πλανήτη. Όπως ανέφερε, η επιχείρηση θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ ώστε να διασφαλιστεί ότι η Αρκτική και ο Απώτατος Βορράς θα παραμείνουν ασφαλείς.

Ο σχεδιασμός της αποστολής ξεκίνησε μετά τις συνομιλίες που είχαν στο Νταβός, τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο αποκορύφωμα της κρίσης γύρω από τη Γροιλανδία. Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επιμείνει στην άποψη ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να προσαρτήσουν το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας-μέλους της Συμμαχίας.

Κατά τις ίδιες επαφές, Ρούτε και Τραμπ συμφώνησαν ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προστασία της Αρκτικής, ενώ αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ Δανίας, ΗΠΑ και Γροιλανδίας για το μέλλον της περιοχής.

Από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα έχουν καθοριστική συμβολή στην «Arctic Sentry». Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι η Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη (Joint Expeditionary Force - JEF), υπό βρετανική ηγεσία, προγραμματίζει ενισχυμένη στρατιωτική δραστηριότητα στον Απώτατο Βορρά.

Στο πλαίσιο αυτό, εκατοντάδες στελέχη πρόκειται να αναπτυχθούν στην Ισλανδία, στα στενά της Δανίας και στη Νορβηγία για ασκήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο. Η JEF απαρτίζεται από τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική παρουσία της Δύσης στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής.