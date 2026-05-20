Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

Η Λιθουανία τέθηκε την Τετάρτη 20/5 σε κατάσταση συναγερμού, έπειτα από παραβίαση του εναέριου χώρου της από άγνωστο drone, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και την εφαρμογή μέτρων προστασίας τόσο για τον γενικό πληθυσμό όσο και για την πολιτική ηγεσία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο συναγερμός είχε διάρκεια λίγων ωρών και στη συνέχεια ήρθη, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Όπως μετέδωσε το AFP, πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 που σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε γενικευμένο σύστημα προειδοποίησης για την προστασία του πληθυσμού, το οποίο αφορούσε και ανώτατους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου, του πρωθυπουργού και μελών του κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχαν καταγραφεί αντίστοιχοι συναγερμοί για drones, ωστόσο τότε τα μέτρα περιορίζονταν κυρίως στη μεταφορά πολιτικών ηγετών σε καταφύγια, χωρίς να ενεργοποιηθεί αντίστοιχο πλαίσιο για τον γενικό πληθυσμό.

Στο Βίλνιους, οι κάτοικοι έλαβαν επείγουσα ειδοποίηση από τις αρχές με οδηγία να μεταβούν άμεσα σε ασφαλή σημεία και να παραμείνουν εκεί έως νεότερη ενημέρωση. Παράλληλα, σχολεία και παιδικοί σταθμοί προχώρησαν σε μεταφορά μαθητών σε καταφύγια, ενώ ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου της πρωτεύουσας και διακόπηκαν δρομολόγια του σιδηροδρομικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή.

Συναγερμός σήμανε και στο κοινοβούλιο της χώρας, όπου βρίσκονταν υπουργοί και βουλευτές κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η αποστολή αεροπορικής επιτήρησης του ΝΑΤΟ, με στρατιωτικά αεροσκάφη να επιχειρούν για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της απειλής.

Το συμβάν σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης έντασης στη Βαλτική, όπου τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί επανειλημμένες εισόδους drones σε εναέριους χώρους κρατών της περιοχής, στο πλαίσιο των ευρύτερων επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Μόλις μία ημέρα πριν, αναφορές έκαναν λόγο για κατάρριψη ύποπτου drone από δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Εσθονία.

Οι λιθουανικές αρχές εξετάζουν την προέλευση του drone, το οποίο, σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, εντοπίστηκε να εισέρχεται από τη Λευκορωσία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευσή του.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην περιοχή και θα προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.