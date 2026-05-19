Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων
21:22 - 19 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να συμβάλει στην ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, σε περίπτωση που η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός παραμείνει κλειστή έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Συμμαχίας.        

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδουν διπλωματικές πηγές κρατών-μελών, η πρόταση φαίνεται να συγκεντρώνει τη στήριξη αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλιστεί ακόμη η απαραίτητη συναίνεση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στη σύνοδο των ηγετών της Συμμαχίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε επιχειρησιακή κίνηση προϋποθέτει πρώτα πολιτική απόφαση. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι το ενδεχόμενο εξετάζεται σοβαρά, τονίζοντας πως η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ έχει σημαντικές γεωπολιτικές αλλά και οικονομικές διαστάσεις.

Πιθανή αλλαγή στάσης του ΝΑΤΟ

Όπως τονίζεται, μια ενδεχόμενη αποστολή του ΝΑΤΟ στην περιοχή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μεταβολή στη μέχρι σήμερα στάση της Συμμαχίας απέναντι στην σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής, αρκετά κράτη-μέλη είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούν άμεση εμπλοκή στην περιοχή πριν από την παύση των εχθροπραξιών και χωρίς την ύπαρξη ενός ευρύτερου διεθνούς πλαισίου συνεργασίας.

Ωστόσο, η παρατεταμένη κρίση έχει αρχίσει να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές. Η διακοπή ή ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και έχει επιβαρύνει τις εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Το στρατηγικό βάρος του Στενού του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κατάσταση έχει δημιουργήσει διαφωνίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαίων συμμάχων, με την Ουάσιγκτον και - ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ - να εμφανίζεται δυσαρεστημένη απέναντι στην επιφυλακτικότητα ορισμένων χωρών σχετικά με τη συμμετοχή τους σε αποστολές για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά κράτη-μέλη συνεχίζουν να αντιδρούν στην προοπτική επίσημης νατοϊκής αποστολής, ενώ άλλα θεωρούν ότι η παρατεταμένη αστάθεια απειλεί τόσο την οικονομική σταθερότητα, όσο και τη στρατιωτική παραγωγική ικανότητα της Δύσης.

Ο Γκρίνκεβιτς επισήμανε ακόμη ότι η κρίση επηρεάζει τη συλλογική ασφάλεια της Συμμαχίας, αναφέροντας πως επιθέσεις με πυραύλους προς περιοχές συμμάχων έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Διαφορετικές θέσεις στο εσωτερικό της Συμμαχίας

Παρά τη συμφωνία ως προς την ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας, οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να διατηρούν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη διαχείριση της κρίσης. Υπενθυμίζεται επίσης εδώ ότι χώρες όπως η Ισπανία έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους σε στρατιωτικές ενέργειες, ενώ άλλες παρέχουν έμμεση υποστήριξη μέσω υλικοτεχνικών διευκολύνσεων.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επεξεργάζονται ξεχωριστό σχέδιο για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μετά την αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ ορισμένα κράτη έχουν ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στην περιοχή για προληπτικούς λόγους.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 21:22
