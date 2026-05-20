Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ
Ειδήσεις
12:03 - 20 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Τουρκία κατέθεσε στο ΝΑΤΟ πρόταση για την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων, προϋπολογισμού περίπου 1,2 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής και επιχειρησιακής ασφάλειας των συμμάχων της Συμμαχίας στην ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποδομών και δυνατοτήτων που προωθεί η Άγκυρα προς χρηματοδότηση μέσω των κοινών ταμείων του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και της στρατηγικής ανθεκτικότητας της Συμμαχίας.

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός προορίζεται να μεταφέρει στρατιωτικά καύσιμα προς χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, περιορίζοντας την εξάρτηση από θαλάσσιες μεταφορές και δημιουργώντας έναν εναλλακτικό χερσαίο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το έργο θα είναι έως και πέντε φορές πιο οικονομικά αποδοτικό σε σχέση με άλλες διαθέσιμες επιλογές μεταφοράς καυσίμων, ενώ εκτιμά πως μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον εγκριθεί από τη Συμμαχία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον στρατηγικό χαρακτήρα της πρότασης, καθώς η τουρκική πλευρά παρουσιάζει τον αγωγό ως πιθανή εναλλακτική λύση σε περίπτωση διαταραχών στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αγωγός θα τροφοδοτείται με καύσιμα που θα προέρχονται από το Ιράκ μέσω του ενεργειακού κόμβου του Τζεϊχάν, ενισχύοντας τη σημασία της Τουρκίας ως κομβικού διαμετακομιστικού διαδρόμου ενέργειας μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επισημαίνει ακόμη ότι, σε περίπτωση υλοποίησης του σχεδίου, οι πόροι των κοινών ταμείων του ΝΑΤΟ θα αξιοποιηθούν με «οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο», με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο αυστηρό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Ζώνες απαγόρευσης και όρια στην ενεργειακή ανάπτυξη

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα: Δεν θα συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:17

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:16

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:54

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Αναλύσεις
20/05/2026 - 10:50

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 10:47

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 10:39

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 10:38

Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:32

Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 10:23

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:15

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

