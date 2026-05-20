Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Η Τουρκία κατέθεσε στο ΝΑΤΟ πρόταση για την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων, προϋπολογισμού περίπου 1,2 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής και επιχειρησιακής ασφάλειας των συμμάχων της Συμμαχίας στην ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποδομών και δυνατοτήτων που προωθεί η Άγκυρα προς χρηματοδότηση μέσω των κοινών ταμείων του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας και της στρατηγικής ανθεκτικότητας της Συμμαχίας.

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός προορίζεται να μεταφέρει στρατιωτικά καύσιμα προς χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, περιορίζοντας την εξάρτηση από θαλάσσιες μεταφορές και δημιουργώντας έναν εναλλακτικό χερσαίο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το έργο θα είναι έως και πέντε φορές πιο οικονομικά αποδοτικό σε σχέση με άλλες διαθέσιμες επιλογές μεταφοράς καυσίμων, ενώ εκτιμά πως μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον εγκριθεί από τη Συμμαχία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον στρατηγικό χαρακτήρα της πρότασης, καθώς η τουρκική πλευρά παρουσιάζει τον αγωγό ως πιθανή εναλλακτική λύση σε περίπτωση διαταραχών στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αγωγός θα τροφοδοτείται με καύσιμα που θα προέρχονται από το Ιράκ μέσω του ενεργειακού κόμβου του Τζεϊχάν, ενισχύοντας τη σημασία της Τουρκίας ως κομβικού διαμετακομιστικού διαδρόμου ενέργειας μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επισημαίνει ακόμη ότι, σε περίπτωση υλοποίησης του σχεδίου, οι πόροι των κοινών ταμείων του ΝΑΤΟ θα αξιοποιηθούν με «οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο», με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των κρατών-μελών της Συμμαχίας.