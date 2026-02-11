ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανικό πλήγμα στα διυλιστήρια της Lukoil στο Βόλγκογκραντ
Ειδήσεις
16:28 - 11 Φεβ 2026

Ουκρανικό πλήγμα στα διυλιστήρια της Lukoil στο Βόλγκογκραντ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κλιμάκωση των επιθέσεων σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο Ρωσίας–Ουκρανίας, με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πλήττουν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική επικράτεια και τη Μόσχα να εξαπολύει πυραυλική επίθεση στη δυτική Ουκρανία.

Οι αμοιβαίες επιθέσεις σε στρατηγικές υποδομές και σε περιοχές μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ένταση και τη διεύρυνση του πεδίου των επιχειρήσεων, με τις δύο πλευρές να στοχεύουν κρίσιμες εγκαταστάσεις και δίκτυα υποδομών.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, drones του Κιέβου έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το διυλιστήριο πετρελαίου της Lukoil στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, στη νότια Ρωσία. Όπως αναφέρεται, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.

Την ίδια ώρα, ρωσικοί πύραυλοι στόχευσαν την επαρχία Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία. Ο δήμαρχος της ομώνυμης πόλης, Αντρίι Σαντόβι, δήλωσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτιση της επίθεσης, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε εκδώσει προειδοποίηση για επικείμενα πλήγματα στην περιοχή.

Το Λβιβ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 60 χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα και περίπου 600 χιλιομέτρων από τα πλησιέστερα σύνορα με τη Ρωσία. Εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης, οι επιθέσεις στην περιοχή θεωρούνται πιο σπάνιες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο
Ειδήσεις

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων
Ειδήσεις

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος
Ειδήσεις

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: 4% αύξηση της επιβατικής κίνησης - Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Έντονη αντίδραση Άγκυρας για τη Γενοκτονία Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ