Ουκρανικό πλήγμα στα διυλιστήρια της Lukoil στο Βόλγκογκραντ

Κλιμάκωση των επιθέσεων σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο Ρωσίας–Ουκρανίας, με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πλήττουν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική επικράτεια και τη Μόσχα να εξαπολύει πυραυλική επίθεση στη δυτική Ουκρανία.

Οι αμοιβαίες επιθέσεις σε στρατηγικές υποδομές και σε περιοχές μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ένταση και τη διεύρυνση του πεδίου των επιχειρήσεων, με τις δύο πλευρές να στοχεύουν κρίσιμες εγκαταστάσεις και δίκτυα υποδομών.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, drones του Κιέβου έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το διυλιστήριο πετρελαίου της Lukoil στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, στη νότια Ρωσία. Όπως αναφέρεται, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.

Την ίδια ώρα, ρωσικοί πύραυλοι στόχευσαν την επαρχία Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία. Ο δήμαρχος της ομώνυμης πόλης, Αντρίι Σαντόβι, δήλωσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτιση της επίθεσης, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε εκδώσει προειδοποίηση για επικείμενα πλήγματα στην περιοχή.

Το Λβιβ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 60 χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα και περίπου 600 χιλιομέτρων από τα πλησιέστερα σύνορα με τη Ρωσία. Εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης, οι επιθέσεις στην περιοχή θεωρούνται πιο σπάνιες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας.