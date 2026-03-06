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Λίβανος: Τουλάχιστον 217 νεκροί και σχεδόν 800 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα
Ειδήσεις
17:42 - 06 Μαρ 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον 217 νεκροί και σχεδόν 800 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των θυμάτων από τα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο από τη Δευτέρα (2/3) έχει φτάσει τους 217 νεκρούς και τους 798 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (6/3) το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σε προηγούμενη ενημέρωση του ίδιου υπουργείου, η οποία είχε δοθεί στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης (5/3), ο απολογισμός έκανε λόγο για 123 νεκρούς και 683 τραυματίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λίβανος εισήλθε τη Δευτέρα (2/3) στη δίνη της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης που συνδέεται με το Ιράν, όταν η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ πραγματοποίησε επίθεση κατά του Ισραήλ, με το τελευταίο να απαντά εξαπολύοντας εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων.

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