Λίβανος: Τουλάχιστον 217 νεκροί και σχεδόν 800 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα

Σε προηγούμενη ενημέρωση του ίδιου υπουργείου, η οποία είχε δοθεί στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης (5/3), ο απολογισμός έκανε λόγο για 123 νεκρούς και 683 τραυματίες.
Υπενθυμίζεται ότι ο Λίβανος εισήλθε τη Δευτέρα (2/3) στη δίνη της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης που συνδέεται με το Ιράν, όταν η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ πραγματοποίησε επίθεση κατά του Ισραήλ, με το τελευταίο να απαντά εξαπολύοντας εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων.
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