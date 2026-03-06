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Reuters: Συζητήσεις Ισραήλ – Κούρδων για κατάληψη εδαφών στα σύνορα με Ιράν
Ειδήσεις
20:09 - 06 Μαρ 2026

Reuters: Συζητήσεις Ισραήλ – Κούρδων για κατάληψη εδαφών στα σύνορα με Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές για το ενδεχόμενο εξέγερσης και κατάληψης εδαφών μέσα στο Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος.  

Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει τμήματα του δυτικού Ιράν προκειμένου να υποστηρίξει τις κουρδικές ομάδες και να καταλάβουν πόλεις κοντά στα σύνορα.

Η προοπτική μιας προέλασης ιρανικών κουρδικών δυνάμεων από το Ιράκ ενισχύθηκε την Παρασκευή (6/3), όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «υπέροχο» το ενδεχόμενο μιας κουρδικής εισβολής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι κουρδικές πολιτοφυλακές έχουν ήδη συζητήσει με τις ΗΠΑ σχετικά με πιθανή επίθεση κατά των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας, ενώ το Ισραήλ διεξάγει τις δικές του συνομιλίες με ομάδες που έχουν τη βάση τους στο ημιαυτόνομο Ιρακινό Κουρδιστάν εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρχικός στόχος των κουρδικών οργανώσεων θα ήταν η κατάληψη ιρανικού εδάφους κατά μήκος των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Οσναβιέ και Πιρανσάχρ. Χιλιάδες μαχητές συγκεντρώνονται στην ιρακινή πλευρά των συνόρων και ετοιμάζονται να δράσουν μέσα σε μία εβδομάδα, αν και το Reuters δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν τη δύναμη των κουρδικών δυνάμεων μεταξύ 5.000 και 8.000 μαχητών, οι οποίοι διαθέτουν κυρίως ελαφρύ οπλισμό. Παρά την περιορισμένη ισχύ πυρός, με στήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στα σύνορα.

Ισραηλινή πηγή τόνισε ότι το Ισραήλ δεν περιμένει οι Κούρδοι να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Ιράν, αλλά η υποστήριξή τους μπορεί να αποδυναμώσει τον έλεγχο της Τεχεράνης στις απομακρυσμένες περιοχές και να αποσπάσει την προσοχή των Φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, πέντε ιρανικές αντικαθεστωτικές οργανώσεις συνέπραξαν πρόσφατα σε συμμαχία, στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

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