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CNN: Μυστικό σχέδιο της CIA για εξοπλισμό Κούρδων με στόχο εξέγερση στο Ιράν
Ειδήσεις
19:29 - 04 Μαρ 2026

CNN: Μυστικό σχέδιο της CIA για εξοπλισμό Κούρδων με στόχο εξέγερση στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το CNN αποκαλύπτει ότι η Central Intelligence Agency (CIA) εργάζεται εδώ και μήνες για τον εξοπλισμό ιρανικών κουρδικών ένοπλων οργανώσεων, με απώτερο στόχο την υποκίνηση μιας ευρύτερης λαϊκής εξέγερσης κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο, η υποστήριξη ξεκίνησε πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών και εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αποδυνάμωσης του Ιράν μέσω εσωτερικής πίεσης.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να βρίσκεται σε ενεργές επαφές τόσο με ιρανικές αντιπολιτευτικές οργανώσεις όσο και με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, διερευνώντας τρόπους στρατιωτικής στήριξης, σύμφωνα με το CNN. Παράλληλα, ο Τραμπ είχε απευθείας επικοινωνία με τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), ενώ συνομίλησε και με Ιρακινούς Κούρδους αξιωματούχους για το ενδεχόμενο συντονισμού δράσης.

To Ισραήλ παράλληλα βομβαρδίζει ανηλεώς το αστυνομικό κράτος του Ιράν ώστε να ανοίξει το δρόμο για μία εξέγερση, στην οποία οι Κούρδοι έχουν κεντρικό ρόλο.

Ο ρόλος των Κούρδων και το σχέδιο αποσταθεροποίησης

Ιρανικές κουρδικές ένοπλες ομάδες αριθμούν χιλιάδες μαχητές που επιχειρούν κατά μήκος των συνόρων Ιράν–Ιράκ, κυρίως από την αυτόνομη Περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Το σχέδιο, σύμφωνα με τις πηγές, προβλέπει ότι οι κουρδικές δυνάμεις θα εμπλακούν με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στη δυτική και βορειοδυτική περιοχή του Ιράν, «καθηλώνοντάς» τες. Στόχος είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν σε άοπλους πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα να βγουν στους δρόμους χωρίς τον κίνδυνο μαζικής καταστολής, όπως είχε συμβεί σε προηγούμενα κύματα διαδηλώσεων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να διασπάσει και να εξαντλήσει τους πόρους του ιρανικού καθεστώτος, αναγκάζοντάς το να διαχειριστεί πολλαπλά μέτωπα. Άλλες ιδέες που συζητούνται φέρονται να περιλαμβάνουν ακόμη και την κατάληψη και διατήρηση εδαφών στο βόρειο Ιράν, δημιουργώντας μια ζώνη-ανάχωμα.

Οι Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) έχουν ήδη απαντήσει με επιθέσεις κατά κουρδικών στόχων, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ ιρακινές αρχές δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για επιθέσεις κατά του Ιράν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtyx8wy4x69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ρίσκα, εσωτερικές επιφυλάξεις και φόβος «εγκατάλειψης»

Παρά τη δυναμική που επιχειρεί να δημιουργήσει η Ουάσινγκτον, το σχέδιο ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Αμερικανικές εκτιμήσεις πληροφοριών αναφέρουν ότι οι ιρανικές κουρδικές οργανώσεις δεν διαθέτουν σήμερα την επιρροή ή τους πόρους για να εγγυηθούν μια επιτυχημένη ανατροπή του καθεστώτος. Επιπλέον, οι κουρδικές παρατάξεις είναι κατακερματισμένες, με ιστορικό εσωτερικών αντιπαραθέσεων και διαφορετικές πολιτικές ατζέντες.

Πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχίες ότι η κίνηση αυτή μπορεί να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω το Ιράκ, να υπονομεύσει την κυριαρχία του και να ενισχύσει ένοπλες ομάδες χωρίς σαφή μηχανισμό λογοδοσίας. Την ίδια στιγμή, Κούρδοι αξιωματούχοι εμφανίζονται διχασμένοι: από τη μία βλέπουν μια «ιστορική ευκαιρία» αποδυνάμωσης της Τεχεράνης· από την άλλη φοβούνται ότι, αν η επιχείρηση αποτύχει, οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποσυρθούν, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε σκληρά αντίποινα.

Η σχέση Ουάσινγκτον–Κούρδων έχει στο παρελθόν σημαδευτεί από συνεργασίες αλλά και απογοητεύσεις, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα ιδιαίτερα εύθραυστο. Αν το σχέδιο προχωρήσει, θα πρόκειται για μια από τις πιο ριψοκίνδυνες απόπειρες έμμεσης παρέμβασης στο εσωτερικό του Ιράν εδώ και δεκαετίες — με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα.

Η ιστορική σχέση ΗΠΑ–Κούρδων και τα ανοιχτά μέτωπα

Οι Κούρδοι, μια εθνοτική ομάδα 25–30 εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς δικό της κράτος, διαδραματίζουν διαχρονικά κομβικό ρόλο στους περιφερειακούς συσχετισμούς ισχύος σε Ιράκ, Ιράν, Τουρκία και Συρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακρά και σύνθετη σχέση με κουρδικές οργανώσεις, από τον πόλεμο στο Ιράκ μέχρι την εκστρατεία κατά του ISIS στη Συρία, όπου κουρδικές δυνάμεις αποτέλεσαν βασικό εταίρο της Ουάσινγκτον στο πεδίο.

Ωστόσο, η συνεργασία αυτή έχει αφήσει και πικρή κληρονομιά. Πολλοί Κούρδοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει κατ’ ιδίαν τη δυσπιστία τους απέναντι στις αμερικανικές δεσμεύσεις, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν ένιωσαν «εγκαταλελειμμένοι» όταν οι γεωπολιτικές προτεραιότητες της Ουάσινγκτον άλλαξαν. Η ανησυχία αυτή επανέρχεται τώρα, καθώς η επιτυχία ή αποτυχία ενός εγχειρήματος αποσταθεροποίησης του Ιράν θα μπορούσε να έχει υπαρξιακές συνέπειες για τις κουρδικές κοινότητες της περιοχής.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι μια επιχείρηση που θα στηριχθεί σε κουρδικές δυνάμεις απαιτεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμη δέσμευση — στοιχεία που δεν θεωρούνται δεδομένα. Παράλληλα, οι ίδιες οι κουρδικές οργανώσεις φέρονται να ζητούν πολιτικές εγγυήσεις πριν εμπλακούν ενεργά σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει σκληρή ιρανική αντίδραση.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν, καθώς και οι εγκαταστάσεις πληροφοριών κοντά στα σύνορα με το Ιράν, υπογραμμίζουν ότι το σχέδιο —εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως— δεν θα είναι αποσπασματικό, αλλά ενταγμένο σε ευρύτερη στρατηγική πίεσης προς την Τεχεράνη.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι εάν ο εξοπλισμός και η ενεργοποίηση κουρδικών ένοπλων ομάδων μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν ως «καταλύτης» για μια γενικευμένη εξέγερση στο εσωτερικό του Ιράν ή αν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση και περιφερειακή ανάφλεξη. Σε κάθε περίπτωση, η αποκάλυψη του CNN αναδεικνύει μια ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη στρατηγική, με υψηλό γεωπολιτικό κόστος και αβέβαιη έκβαση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu09xcph849?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 19:57
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