Κασέμ (Χεζμπολάχ): Καμία δωρεάν παραχώρηση στο Ισραήλ από τον Λίβανο

Σε διάγγελμά του τη Μεγάλη Παρασκευή, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, κάλεσε τη Βηρυτό να μην κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ.

Ο Κασέμ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει να κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ, ενόψει των διαπραγματεύσεων που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν θα δεχτούμε την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση και καλούμε τους αξιωματούχους να σταματήσουν να προσφέρουν δωρεάν παραχωρήσεις», σημείωσε ο Κασέμ σε γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό του κόμματος Al-Manar, στο οποίο καταγγέλλει επίσης την «αιματηρή εγκληματικότητα της Τετάρτης».