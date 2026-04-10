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Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επιθέσεις στο Ισραήλ και τον Λίβανο
Ειδήσεις
09:57 - 10 Απρ 2026

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επιθέσεις στο Ισραήλ και τον Λίβανο

Reporter.gr Newsroom
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Νέες μάχες ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, με αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ στον Λίβανο και ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από την ένοπλη ομάδα στο Τελ Αβίβ και αλλού.

Το αμφισβητούμενο καθεστώς του Λιβάνου ως μέρος της εύθραυστης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν δημιουργεί ένταση ενόψει των προγραμματισμένων ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι έπληξε εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν να λέει ότι εκτόξευσε ρουκέτες σε πολλά σημεία στο Ισραήλ. Οι μάχες έρχονται μετά την αναφορά του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να λέει ότι το Ισραήλ θα είναι πιο «χαμηλών τόνων» στον Λίβανο - σχόλια που θεωρούνται ευρέως ότι ζητούν από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να είναι πιο συγκρατημένος.

Η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο την Τετάρτη σκότωσε περισσότερους από 300 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σε δήλωση που αναγνώστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ αναφέρθηκε ότι διατηρεί το δικαίωμα σε αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα του και τους συμμάχους της - υπονοώντας τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, την οποία το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι δεν καλύπτεται από την κατάπαυση του πυρός.

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