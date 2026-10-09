Χίτλερ Μουσολίνι: Ένα όνομα που δύσκολα περνά απαρατήρητο στις εκλογές

Οι ψηφοφόροι στην περουβιανή πόλη Κεροπάλκα εξέλεξαν νέο δήμαρχο τον… Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεόν Φλόρες. Όχι, δεν πρόκειται για ιστορική αναδρομή, αλλά για το αποτέλεσμα των τελευταίων δημοτικών εκλογών.

Ο υποψήφιος του κεντροαριστερού κόμματος Ahora Nación συγκέντρωσε το 34% των ψήφων, επικρατώντας σε μια αναμέτρηση τόσο αμφίρροπη, ώστε οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι να χωρίζονται μεταξύ τους από μόλις 42 ψήφους.

Η αίτηση υποψηφιότητάς του δεν αποκαλύπτει πολλά για τον ίδιο – και, κυρίως, δεν εξηγεί την έμπνευση πίσω από το ονοματεπώνυμό του. Μαθαίνουμε μόνο ότι διευθύνει τον επενδυτικό όμιλο Simeon Sac. Τα υπόλοιπα αφήνονται στη φαντασία, η οποία, ομολογουμένως, δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια εδώ.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που το όνομα «Χίτλερ» εμφανίζεται στην πολιτική σκηνή του Περού. Το 2018, στην περιοχή Γιούνγκαρ, ο Χίτλερ Γκεσκλέν Άλμπα Σάντσες επικράτησε του αντιπάλου του, Λένιν Βλαντιμίρ Ροντρίγκες Βαλβέρδε, σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα μπορούσε εύκολα να εκληφθεί ως κακόγουστο ιστορικό αστείο.

«Εγώ είμαι ο καλός Χίτλερ», είχε δηλώσει τότε ο Άλμπα στους δημοσιογράφους, επιχειρώντας προφανώς να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Μια διευκρίνιση που, ανάλογα με το ιστορικό υπόβαθρο του συνομιλητή, ίσως να μην ήταν και η πιο καθησυχαστική.

Και η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Στη Ναμίμπια, ο Άντολφ Χίτλερ Ουνόνα εξελέγη πέρυσι για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε τοπικές εκλογές. Όπως είχε εξηγήσει στο BBC, όταν ήταν παιδί θεωρούσε το όνομά του απολύτως φυσιολογικό.

Τελικά, η πολιτική αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε προγράμματα, υποσχέσεις και πρόσωπα. Μερικές φορές, όμως, το ψηφοδέλτιο φροντίζει να προσφέρει και μια μικρή δοκιμασία ιστορικής ψυχραιμίας.

{https://x.com/GlobeEyeNews/status/2108457469647503517}