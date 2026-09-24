Νέα αρχεία ανατρέπουν το άλλοθι του Χίτλερ για τον θάνατο της Γκέλι Ράουμπαλ

Νέα ιστορικά έγγραφα θέτουν υπό αμφισβήτηση το μέχρι σήμερα αποδεκτό χρονολόγιο γύρω από τον θάνατο της Γκέλι Ράουμπαλ, ανιψιάς του Αδόλφου Χίτλερ.

Σύμφωνα με αρχειακά ευρήματα που εντόπισε ο ιστορικός Χάραλντ Σάντνερ, η 23χρονη είχε βρεθεί νεκρή στο διαμέρισμα του Χίτλερ στο Μόναχο ήδη στις 18 Σεπτεμβρίου 1931 — μία ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία που αναφερόταν μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει το Spiegel, η νέα ημερομηνία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 18 Σεπτεμβρίου ο Χίτλερ βρισκόταν ακόμη στο Μόναχο. Η έως τώρα εκδοχή υποστήριζε ότι η Ράουμπαλ είχε βρεθεί νεκρή στις 19 Σεπτεμβρίου, όταν εκείνος είχε ήδη αναχωρήσει με προορισμό τη Νυρεμβέργη.

Ο Σάντνερ εντόπισε σε αρχεία του Μονάχου το ληξιαρχικό έγγραφο που καταγράφει την ανεύρεση της σορού στις 18 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημερομηνία αναφέρουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και δύο ιστορικές νεκρολογίες.

Τα νέα στοιχεία και το ζήτημα της συγκάλυψης

Η αλλαγή της ημερομηνίας αναζωπυρώνει τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της Ράουμπαλ και την επίσημη αφήγηση που διαμορφώθηκε γύρω από την υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι η νεαρή γυναίκα είχε τραυματιστεί από πυροβολισμό, οι αρχές δεν προχώρησαν τότε σε νεκροψία-νεκροτομή.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές αν τα αστυνομικά έγγραφα που διαμορφώθηκαν εκείνη την περίοδο υπέστησαν μεταγενέστερη αλλοίωση. Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχουν σήμερα επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι αναφορές παραποιήθηκαν μετά την άνοδο των Ναζί στην εξουσία.

Η σχέση της Γκέλι Ράουμπαλ με τον Χίτλερ

Η Άνγκελα Μαρία «Γκέλι» Ράουμπαλ γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1908 στο Λιντς, κόρη της ετεροθαλούς αδελφής του Χίτλερ, Άνγκελα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 βρέθηκε όλο και πιο κοντά στον θείο της, ενώ το 1929 εγκαταστάθηκε μαζί του στο διαμέρισμά του στην πλατεία Prinzregentenplatz στο Μόναχο.

Ο Χίτλερ χρηματοδότησε τα μαθήματα τραγουδιού της, καθώς φέρεται να την ενθάρρυνε να ακολουθήσει καριέρα στην όπερα. Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, ασκούσε έντονο έλεγχο στην προσωπική της ζωή και στις κοινωνικές της επαφές.

Το 1927 ο Χίτλερ φέρεται να διέκοψε τη σχέση της με τον οδηγό του, Εμίλ Μόρις, ο οποίος αργότερα υπήρξε από τα πρώτα στελέχη των SS. Μετά τον πόλεμο, ο Μόρις περιέγραψε τη ζωή της Ράουμπαλ δίπλα στον Χίτλερ ως ζωή «σε χρυσό κλουβί».

Οι συνθήκες της σχέσης τους τροφοδότησαν έκτοτε πλήθος εικασιών, μεταξύ άλλων και σχετικά με το αν υπήρχε ερωτική διάσταση. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, δεν έχουν τεκμηριωθεί οριστικά.

Η Γκέλι Ράουμπαλ κηδεύτηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1931 στο Κεντρικό Νεκροταφείο της Βιέννης. Ο Χίτλερ δεν παρέστη στην κηδεία και επισκέφθηκε τον τάφο της λίγες ημέρες αργότερα.