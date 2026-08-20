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Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού – Ισχυρή δόνηση συγκλόνισε το νότιο τμήμα της χώρας
Ειδήσεις
22:55 - 20 Αυγ 2026

Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού – Ισχυρή δόνηση συγκλόνισε το νότιο τμήμα της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε την Πέμπτη στο νότιο Περού, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 6,7 βαθμών και σημειώθηκε σε βάθος περίπου 66 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ουπαουάτσο, ενώ η απόσταση από την πρωτεύουσα Λίμα υπολογίζεται σε περίπου 800 χιλιόμετρα.

Διαφορετική ήταν η εκτίμηση των περουβιανών αρχών. Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού υπολόγισε το μέγεθος της σεισμικής δόνησης στους 7,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους στις περιοχές που επηρεάστηκαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες ή ζημιές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dku0hswxusz5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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