ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αλβανία: Φοιτητές εναντίον Ράμα - Άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία στα Τίρανα
Ειδήσεις
19:35 - 13 Οκτ 2026

Αλβανία: Φοιτητές εναντίον Ράμα - Άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία στα Τίρανα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Φοιτητές που συμμετείχαν σε διαδήλωση στα Τίρανα της Αλβανίας εκτόξευσαν την Τρίτη τούβλα και κομμάτια τσιμέντου προς το υπουργείο Παιδείας, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, καθώς η πανεθνική κινητοποίηση για ζητήματα εκπαίδευσης και κοινωνικά προβλήματα εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή αρκετών διαδηλωτών. Οι διοργανωτές της κινητοποίησης ανέφεραν ότι τα αιτήματα των φοιτητών αφορούν τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση.

Ορισμένοι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης τη δυσαρέσκειά τους για τις κοινωνικές ανισότητες και την κυβερνητική πολιτική.

«Αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρης ανατροπή του συστήματος, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», δήλωσε η διαδηλώτρια Λουλτζέτα Κόλα, κάνοντας λόγο για βαθιά κοινωνική αδικία και μεγάλο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στη χώρα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος φοιτητικών και μαθητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες διαδηλώσεις και αποκλεισμούς σχολείων, διεκδικώντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες υποδομές. Όπως υποστηρίζουν, η επιδείνωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και ο υπερπληθυσμός των αιθουσών υπονομεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κοτσιού, έγραψε στο Facebook: «Η βία δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ λύση. Η ρίψη πετρών, οι επιθέσεις κατά θεσμών και της κρατικής αστυνομίας, καθώς και η αδικαιολόγητη καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφράζονται οι νέοι».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρέσπες: Κοινή υποψηφιότητα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας για την UNESCO
Ειδήσεις

Πρέσπες: Κοινή υποψηφιότητα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας για την UNESCO

Βρυξέλλες: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία εν μέσω πανεθνικής απεργίας ενάντια στη λιτότητα
Ειδήσεις

Βρυξέλλες: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία εν μέσω πανεθνικής απεργίας ενάντια στη λιτότητα

Γαλλία: Οι μαθητικές κινητοποιήσεις εκφράζουν ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια και οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται
Ειδήσεις

Γαλλία: Οι μαθητικές κινητοποιήσεις εκφράζουν ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια και οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται

Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία
Ανεμοδείκτης

Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/10/2026 - 20:26

Εξάρχου για Γκιλφόιλ: Καθοριστική η συμβολή της στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 20:15

Ευρωαγορές: Τεχνολογία και LVMH οδήγησαν σε μικρές απώλειες τους δείκτες

Magazino
13/10/2026 - 19:59

Ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer – Ποια επαγγέλματα προτιμούν οι νέοι

Πολιτική
13/10/2026 - 19:55

Opinion Poll: Στο 30,3% η ΝΔ – Προβάδισμα 14,4 μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα

Ναυτιλία
13/10/2026 - 19:41

Piraeus Container Terminal: Περισσότερα κέρδη με λιγότερα εμπορευματοκιβώτια

Ειδήσεις
13/10/2026 - 19:35

Αλβανία: Φοιτητές εναντίον Ράμα - Άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία στα Τίρανα

Πολιτική
13/10/2026 - 19:30

Τα 13 βασικά σημεία της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
13/10/2026 - 19:15

Φον ντερ Λάιεν: Οι 5 προτεραιότητες της ΕΕ για το μεταναστευτικό

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 18:56

Alpha Bank: Διάθεση 140.300 μετοχών στο πλαίσιο του Stock Options Plan

Ειδήσεις
13/10/2026 - 18:52

Ο Τραμπ... απαρνείται την Γκιλφόιλ για να μην χρεωθεί το πολιτικό κόστος

Ειδήσεις
13/10/2026 - 18:51

Τουρκία: Επαναφέρει την απαίτηση για άδεια της Άγκυρας στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/10/2026 - 18:45

Στασινός (ΤΕΕ): Αυθαίρετο το όριο των €25 εκατ. για υποχρεωτική χρήση BIM στα δημόσια έργα

Ναυτιλία
13/10/2026 - 18:38

Κικίλιας: Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των πολιτών

Ναυτιλία
13/10/2026 - 18:31

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Χωρίς ναυπηγεία δεν υπάρχει ReArm Europe

Ειδήσεις
13/10/2026 - 18:29

Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της: Οι καταγγελίες είναι ψευδείς – Παραμένω πιστή στον Τραμπ

Υγεία
13/10/2026 - 18:04

Αγαπηδάκη: Νέος κύκλος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» - Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας

Πολιτική
13/10/2026 - 18:02

Μάντζος: Η αποπομπή Γκιλφόιλ επιβεβαιώνει ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 18:00

Alpha Bank: Εισαγωγή 140.300 νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση

Ειδήσεις
13/10/2026 - 17:57

Δένδιας: Εγκαινίασε τον «Πυρπολητή» του Πολεμικού Ναυτικού

Ειδήσεις
13/10/2026 - 17:44

Χαμένοι στη μετάφραση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχειρία

Σχόλια Αγοράς
13/10/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί άνοδος, αλλά «κόλλησε» στις 2.600 μονάδες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/10/2026 - 17:22

Φυσικό αέριο: Άλμα 169% στις εξαγωγές σε εννέα μήνες – Στα 63,5 TWh η συνολική ζήτηση

Περιβάλλον
13/10/2026 - 17:15

ΠΑΚΟΕ: Καμπανάκι για τον Ασωπό ποταμό – Εντοπίστηκε το βακτήριο της χολέρας

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 17:05

Wall Street: Μικτή εικόνα με το βλέμμα στα αποτελέσματα των τραπεζών

Ειδήσεις
13/10/2026 - 17:00

Τέλος η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ της ζήτησε να παραιτηθεί

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:46

ΔΝΤ: Καμπανάκι για τις παγκόσμιες τράπεζες – Η απειλή από ένα κραχ στην AI

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/10/2026 - 16:32

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Έως τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης

Ειδήσεις
13/10/2026 - 16:29

Παγκόσμια οικονομία: «Καμπανάκι» από το ΔΝΤ για χρέος και ανάπτυξη

Πολιτική
13/10/2026 - 16:26

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση για μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/10/2026 - 16:10

Επανεκλογή του Προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού στην ηγεσία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ