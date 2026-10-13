Αλβανία: Φοιτητές εναντίον Ράμα - Άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία στα Τίρανα

Φοιτητές που συμμετείχαν σε διαδήλωση στα Τίρανα της Αλβανίας εκτόξευσαν την Τρίτη τούβλα και κομμάτια τσιμέντου προς το υπουργείο Παιδείας, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, καθώς η πανεθνική κινητοποίηση για ζητήματα εκπαίδευσης και κοινωνικά προβλήματα εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή αρκετών διαδηλωτών. Οι διοργανωτές της κινητοποίησης ανέφεραν ότι τα αιτήματα των φοιτητών αφορούν τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση.

Ορισμένοι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης τη δυσαρέσκειά τους για τις κοινωνικές ανισότητες και την κυβερνητική πολιτική.

«Αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρης ανατροπή του συστήματος, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», δήλωσε η διαδηλώτρια Λουλτζέτα Κόλα, κάνοντας λόγο για βαθιά κοινωνική αδικία και μεγάλο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στη χώρα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος φοιτητικών και μαθητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες διαδηλώσεις και αποκλεισμούς σχολείων, διεκδικώντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες υποδομές. Όπως υποστηρίζουν, η επιδείνωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και ο υπερπληθυσμός των αιθουσών υπονομεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κοτσιού, έγραψε στο Facebook: «Η βία δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ λύση. Η ρίψη πετρών, οι επιθέσεις κατά θεσμών και της κρατικής αστυνομίας, καθώς και η αδικαιολόγητη καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφράζονται οι νέοι».