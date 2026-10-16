ifo: Επιδεινώνεται το κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία

Το επιχειρηματικό κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία ήταν πιο απαισιόδοξο τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις -25,1 μονάδες, από -22,5 μονάδες τον Αύγουστο. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές κυρίως όσον αφορά τις προοπτικές των εργασιών τους για τους επόμενους μήνες, ενώ αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους ως σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

«Η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να έχει περιορίσει την εμπιστοσύνη στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών», δήλωσε ο Κλάους Βόλραμπε, επικεφαλής των ερευνών του ifo. «Η προοπτική μιας νέας αύξησης του κόστους χρηματοδότησης επιβαρύνει τον κλάδο».

Τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα των παραγγελιών εξακολουθούν να μην εμφανίζουν ενδείξεις ανάκαμψης. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφεραν έλλειψη παραγγελιών παρέμεινε αμετάβλητο τον Σεπτέμβριο, στο 41,3%. Παράλληλα, οι ακυρώσεις έργων αυξήθηκαν εκ νέου ελαφρώς: το 14,1% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είχε παραγγελίες που ακυρώθηκαν, έναντι 13,4% τον Αύγουστο.

Οι ελλείψεις υλικών διαδραματίζουν ελάχιστο ρόλο στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών. Αν και το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα αυξήθηκε από 2,9% σε 4,2%, παρέμεινε χαμηλό σε σύγκριση με άλλους κλάδους.

«Η βασική πρόκληση εξακολουθεί να είναι η αδύναμη εικόνα των παραγγελιών. Για να υπάρξει διατηρήσιμη ανάκαμψη, θα πρέπει να υλοποιηθούν στην πράξη περισσότερα κατασκευαστικά έργα», δήλωσε ο Βόλραμπε.