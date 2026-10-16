ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Επιδεινώνεται το κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία
Ειδήσεις
09:11 - 16 Οκτ 2026

ifo: Επιδεινώνεται το κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το επιχειρηματικό κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία ήταν πιο απαισιόδοξο τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις -25,1 μονάδες, από -22,5 μονάδες τον Αύγουστο. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές κυρίως όσον αφορά τις προοπτικές των εργασιών τους για τους επόμενους μήνες, ενώ αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους ως σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

«Η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να έχει περιορίσει την εμπιστοσύνη στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών», δήλωσε ο Κλάους Βόλραμπε, επικεφαλής των ερευνών του ifo. «Η προοπτική μιας νέας αύξησης του κόστους χρηματοδότησης επιβαρύνει τον κλάδο».

Τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα των παραγγελιών εξακολουθούν να μην εμφανίζουν ενδείξεις ανάκαμψης. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφεραν έλλειψη παραγγελιών παρέμεινε αμετάβλητο τον Σεπτέμβριο, στο 41,3%. Παράλληλα, οι ακυρώσεις έργων αυξήθηκαν εκ νέου ελαφρώς: το 14,1% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είχε παραγγελίες που ακυρώθηκαν, έναντι 13,4% τον Αύγουστο.

Οι ελλείψεις υλικών διαδραματίζουν ελάχιστο ρόλο στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών. Αν και το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα αυξήθηκε από 2,9% σε 4,2%, παρέμεινε χαμηλό σε σύγκριση με άλλους κλάδους.

«Η βασική πρόκληση εξακολουθεί να είναι η αδύναμη εικόνα των παραγγελιών. Για να υπάρξει διατηρήσιμη ανάκαμψη, θα πρέπει να υλοποιηθούν στην πράξη περισσότερα κατασκευαστικά έργα», δήλωσε ο Βόλραμπε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Στοχευμένα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία
Ειδήσεις

ifo: Στοχευμένα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα
Ειδήσεις

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα

Το Βερολίνο ζητά νέους περιορισμούς στις κινεζικές εισαγωγές
Ειδήσεις

Το Βερολίνο ζητά νέους περιορισμούς στις κινεζικές εισαγωγές

AI: Η Γερμανία κινδυνεύει να χάσει €155 δισ. ετησίως από περιορισμούς στα δεδομένα εκπαίδευσης
Ειδήσεις

AI: Η Γερμανία κινδυνεύει να χάσει €155 δισ. ετησίως από περιορισμούς στα δεδομένα εκπαίδευσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/10/2026 - 10:44

Tesla Roadster: Έτοιμο το αυτοκίνητο που... πετάει, έπειτα από μία δεκαετία καθυστερήσεων (videos)

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:40

Reuters: Περιορισμοί στο Starshield της SpaceX με απόφαση του Λευκού Οίκου – Τι αλλάζει για την Ουκρανία

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:30

Μακελειό σε δημοτικό στο Όρεγκον: Η 21η μαζική δολοφονία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026

Πολιτική
16/10/2026 - 10:21

Κεραμέως: Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 500.000 εργαζομένους - Ποιους κλάδους αφορά

Ειδήσεις
16/10/2026 - 10:18

Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ την «αδειάζει», ο Βανς καταδικάζει και η απειλή για ηχητικό 16 λεπτών που ταράζει τον Λευκό Οίκο

Επιχειρήσεις
16/10/2026 - 10:16

myBusinessSupport: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον α’ κύκλο του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της ΠΕ Ρεθύμνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
16/10/2026 - 10:13

Ο Όμιλος Softweb επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις στην Αθήνα

Αναλύσεις
16/10/2026 - 10:05

ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
16/10/2026 - 09:56

Ανάκαμψη στα ασιατικά χρηματιστήρια με ώθηση από το rebound στις τεχνολογικές μετοχές

Ναυτιλία
16/10/2026 - 09:55

Δύο Χρυσά Βραβεία για την PCT στα Environmental Awards 2026

Πολιτική
16/10/2026 - 09:48

Πιερρακάκης: Η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου έχει παρέλθει

Πολιτική
16/10/2026 - 09:44

ΠΑΣΟΚ: 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κινδυνεύουν να μη δουν ολόκληρη την αύξηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/10/2026 - 09:36

Sani/Ikos: Άνοδος εσόδων και επενδύσεις €355,8 εκατ. με επίκεντρο τη βιώσιμη πολυτελή φιλοξενία

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
16/10/2026 - 09:23

Εξορύξεις: Προτάσεις του ΣΜΕ για την αναθεώρηση του μεταλλευτικού κανονισμού

Ειδήσεις
16/10/2026 - 09:11

ifo: Επιδεινώνεται το κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία

Φορολογία
16/10/2026 - 09:05

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό δίχτυ ελέγχου με AI, ΜΙΔΑ και ηλεκτρονικά τιμολόγια – Το σχέδιο για το 2027

Πολιτική
16/10/2026 - 08:24

Έντονο παρασκήνιο στη Σύνοδο Κορυφής: Ενεργειακό κόστος και ETS2 διχάζουν την ΕΕ – Τι ζητά η Αθήνα

Ειδήσεις
16/10/2026 - 08:20

Η Κέιτι Ζακαρία επιβεβαιώνει ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Ειδήσεις
16/10/2026 - 08:11

Το Truth Social του Τραμπ καταγράφει απότομη πτώση στην επισκεψιμότητα

Αναλύσεις
16/10/2026 - 08:08

Capital Maritime Finance: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για την ναυτιλία στην Αθήνα, με ζήτηση ρεκόρ €1,1 δισ.

Ειδήσεις
16/10/2026 - 08:00

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν: Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ναυτιλία
16/10/2026 - 07:57

Πρωτιά των Ελλήνων εφοπλιστών με 318 νέες παραγγελίες – Κυριαρχούν τα κινεζικά ναυπηγεία

Ανακοινώσεις
16/10/2026 - 00:01

Capital Maritime Finance: Υπερκάλυψη της Δημόσιας προσφοράς κατά 4,34 φορές - Στα €7,5 η τιμή διάθεσης

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 23:28

Wall Street: Ράλι άνω του 1% για τον Dow Jones παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 23:22

UniCredit: Ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο της Commerzbank με το πράσινο φως της ΕΚΤ

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 23:11

Anthropic: «Φρενάρει» η ανάπτυξη παρά τα έσοδα των $16,8 δισ.

Υγεία
15/10/2026 - 22:58

Έντερο, γονίδια και εγκέφαλος: Η κρυφή σύνδεση που επηρεάζει Αυτισμό και ΔΕΠΥ

Οικονομία
15/10/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Ο Μακρόν πιέζει για συμφωνία – Δημοσιονομική ευελιξία ζητά η Αθήνα

Magazino
15/10/2026 - 22:36

TasteAtlas: Παγκόσμια διάκριση για τα μελομακάρονα – Τα 20 καλύτερα μπισκότα του κόσμου

Ειδήσεις
15/10/2026 - 22:15

Πάπας: Την Κυριακή ίσως ευλογήσει τους πιστούς από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ