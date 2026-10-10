Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ άρχισε να στέλνει επιταγές των 500 δολαρίων σε σχεδόν ένα εκατομμύριο Αμερικανούς σε 30 πολιτείες, ως επιστροφή χρημάτων για χρεώσεις του νόμου Affordable Care Act, οι οποίες, όπως υποστήριξε, είχαν υπερχρεωθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Μαζί με τις επιταγές εστάλη και επιστολή που προέβαλλε τα πεπραγμένα του.

Δύο ημέρες αργότερα, ανακοίνωσε σχέδια για την αποστολή πληρωμών ύψους 90 δολαρίων σε περισσότερους από 20 εκατομμύρια ηλικιωμένους. Οι επιταγές προορίζονταν να αντισταθμίσουν τα ασφάλιστρα του Medicare για τον Οκτώβριο, έγραψε ο Τραμπ σε ηλεκτρονικό μήνυμα που συνόδευε τις πληρωμές και στο οποίο απαριθμούσε και άλλες πολιτικές της κυβέρνησής του στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ωστόσο, οι προτάσεις δεν περιορίζονται στις επιταγές. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα επί σκηνής, σε προεκλογική συγκέντρωση στη Νεμπράσκα, με το οποίο διευρύνθηκε η δυνατότητα διάθεσης αφορολόγητου πετρελαίου ντίζελ με ειδική κόκκινη χρωστική ουσία, το οποίο συνήθως προορίζεται αποκλειστικά για χρήση εκτός δημόσιων δρόμων, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εργοτάξια.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA), η μέση τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχεται πλέον στα 6,27 δολάρια ανά γαλόνι, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Η αύξηση οφείλεται στις διαταραχές στην προμήθεια καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

«Πιτ και Τζιμ, αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσει την εκλογή σας, σας το εγγυώμαι», δήλωσε ο Τραμπ μετά την υπογραφή του διατάγματος, αναφερόμενος στον γερουσιαστή Πιτ Ρίκετς από τη Νεμπράσκα και στον κυβερνήτη Τζιμ Πίλεν, αμφότεροι Ρεπουμπλικανοί που διεκδικούν την επανεκλογή τους.

Η Washington Post μεταδίδει ακόμα ότι ο Τραμπ έθεσε την ιδέα της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ ως έναν ακόμη τρόπο για να μειωθούν οι τιμές. Ωστόσο, υποχώρησε μετά τις αντιδράσεις του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ και την ανακοίνωση των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) ότι θα αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα ντίζελ τους.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να αποδεσμεύσει 300.000 τόνους πετρελαίου ντίζελ αυτόν τον μήνα και άλλους 500.000 τόνους τον επόμενο, με επιπλέον ποσότητες να ακολουθούν.

Η οικονομία στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ερευνητικού κέντρου Pew Research Center, η οικονομία παραμένει σταθερά το σημαντικότερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Την ίδια στιγμή, το κίνητρο των Δημοκρατικών να προσέλθουν στις κάλπες παραμένει σχετικά ισχυρό, ενώ η δημοτικότητα του Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

«Ο πρόεδρος θέλει να κερδίσει και προσπαθεί, βήμα προς βήμα, να διορθώσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει δυσκολίες στους Ρεπουμπλικανούς», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νιουτ Γκίνγκριτς.

Οι κινήσεις που απευθύνονται στους ψηφοφόρους φαίνεται να αποτελούν μια προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από την υποβάθμιση των ανησυχιών για το κόστος ζωής από τον Τραμπ και να «εξαγοραστούν ψήφοι», δήλωσε ο Τιμ Μπέργκα, πρόεδρος της ομοσπονδίας συνδικαλιστικών οργανώσεων AFL-CIO του Οχάιο.

«Αποπνέει απελπισία», πρόσθεσε.

Τώρα, οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν από τους ψηφοφόρους να τους δώσουν ακόμη δύο χρόνια ελέγχου του Κογκρέσου.

«Δεν λειτουργεί όταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη του αμερικανικού λαού και έχεις αγνοήσει πλήρως το γεγονός ότι η κρίση του κόστους ζωής είναι υπαρκτή», δήλωσε ο Μπέργκα.

Ο Τραμπ έχει μακρά ιστορία υποστήριξης πρωτοβουλιών για την απευθείας καταβολή χρημάτων στους ψηφοφόρους. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι επιταγές οικονομικής ενίσχυσης κατά την πανδημία COVID-19, στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, καθώς και οι προτάσεις για μερίσματα από το DOGE και τους δασμούς, αλλά και ένα μπόνους 1.776 δολαρίων με την ονομασία «μέρισμα του πολεμιστή» για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ έθεσε την ιδέα να δοθούν επιταγές των 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη, εφόσον ψηφίσει τους Ρεπουμπλικανούς. Ωστόσο, ελάχιστοι βουλευτές έχουν αναφερθεί στην πρόταση κατά την προεκλογική εκστρατεία.

«Όταν μιλάς γενικά για φορολογικές περικοπές, οι ψηφοφόροι δεν γνωρίζουν πάντα πώς θα επηρεάσουν τη δική τους οικονομική κατάσταση», δήλωσε ο Άλεξ Κόναντ, πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών σε εθνικό επίπεδο.

«Όταν υπόσχεσαι συγκεκριμένα ότι θα σταλούν επιταγές μέσω ταχυδρομείου, είναι ευκολότερο για κάποιον να φανταστεί πώς αυτό θα μπορούσε να τον βοηθήσει προσωπικά».

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του Τραμπ προσφέρουν στους υποστηρικτές του κάτι συγκεκριμένο «από το οποίο μπορούν να πιαστούν», πρόσθεσε ο Κόναντ, καθώς ο πρόεδρος ξεκινά περιοδεία σε περιοχές όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ισχυρή εκλογική βάση, με στόχο να κινητοποιήσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν αυτές οι κινήσεις θα αρκέσουν για να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια που προκαλούν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες δεν έχουν υποχωρήσει επί προεδρίας Τραμπ, δήλωσε ο Μπάρετ Μάρσον, πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών στην Αριζόνα.

«Οι υποστηρικτές του MAGA έχουν απογοητευτεί, οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι είναι εξοργισμένοι και οι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανοί αναρωτιούνται πότε θα τελειώσουν οι δασμοί και ο πόλεμος, ώστε να έχουμε επιτόκια κάτω από το 6%, βενζίνη στα 3 δολάρια και μείωση των τιμών των καθημερινών αγαθών», δήλωσε ο Μάρσον.

Πρόσθεσε ότι οι ψηφοφόροι στην Αριζόνα αισθάνονται πως «ο Τραμπ τούς παρέσυρε με μια υπόσχεση που τελικά αποδείχθηκε διαφορετική από την πραγματικότητα».

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Οι πολιτικές του Τραμπ έχουν βελτιώσει την οικονομία και θα συνεχίσουν να το κάνουν τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς.

«Ο πρόεδρος έχει προσφέρει απτά οφέλη στις αμερικανικές οικογένειες: υπέγραψε τις μεγαλύτερες φορολογικές περικοπές στην ιστορία για την εργατική τάξη, μείωσε το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, διένειμε επιταγές 90 δολαρίων για το Medicare και επιταγές επιστροφής 500 δολαρίων για το Obamacare, δημιούργησε περισσότερες από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, εξασφάλισε σχεδόν 20 εμπορικές συμφωνίες που θέτουν σε προτεραιότητα τους Αμερικανούς εργαζομένους και οδήγησε τα συνταξιοδοτικά προγράμματα 401(k) σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε η Ρότζερς.

Πρόσθεσε ότι οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν σοσιαλιστές υποψηφίους, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, θα αυξήσουν το κόστος ζωής και τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Στο τραπέζι και η αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στα καύσιμα

Οικονομικοί σύμβουλοι του προέδρου έχουν επίσης προτείνει να ανασταλεί συνολικά ο ομοσπονδιακός φόρος στα καύσιμα. Ένα τέτοιο μέτρο θα μείωνε την τιμή της βενζίνης κατά 18 σεντς ανά γαλόνι και του ντίζελ κατά 24 σεντς ανά γαλόνι. Υπό κανονικές συνθήκες, για την εφαρμογή του θα απαιτούνταν πράξη του Κογκρέσου.

«Θα ήταν ένας καλός τρόπος να προσφερθεί κάποια ανακούφιση στους οδηγούς κατά τον ανεφοδιασμό», δήλωσε ο Στίβεν Μουρ, συντηρητικός οικονομολόγος που έχει συμβουλεύσει τον Τραμπ.

Ο Μουρ ανέφερε ότι έχει παροτρύνει τον πρόεδρο να αναστείλει τον φόρο στα καύσιμα μέχρι οι τιμές να επιστρέψουν κάτω από τα 3,75 δολάρια ανά γαλόνι.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί πως αυτό θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια του Κογκρέσου —το οποίο βρίσκεται εκτός Ουάσιγκτον καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, λόγω της προεκλογικής εκστρατείας— με την επίκληση μιας προσωρινής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Μια άλλη επιλογή, σύμφωνα με τον Μουρ, θα ήταν η αναστολή των υποχρεώσεων των διυλιστηρίων να ενσωματώνουν συγκεκριμένες ποσότητες βιοκαυσίμων, όπως η αιθανόλη, στη βενζίνη. Οι εταιρείες διύλισης υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αυξάνουν τις τιμές των καυσίμων, καθώς ανεβάζουν το λειτουργικό τους κόστος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι θα χρειάζονταν μερικές εβδομάδες μέχρι να αισθανθούν οι καταναλωτές τις επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου — ίσως υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι απομένουν μόλις 24 ημέρες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.

Την Τετάρτη, ζητήθηκε από τον Τραμπ να απαντήσει σε όσους υποστηρίζουν ότι, ενόψει των εκλογών, «μοιράζει χρήματα στον κόσμο» για να προσελκύσει ψηφοφόρους προς τους Ρεπουμπλικανούς.

«Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε τεράστια ανάπτυξη», απάντησε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Υποστήριξε ότι οι δασμοί έχουν ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, αν και ειδικοί εκτιμούν ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μακροπρόθεσμα.

«Μπορούμε να κάνουμε πράγματα που οι Δημοκρατικοί δεν μπορούν», κατέληξε.