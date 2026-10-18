Ο Ίλον Μασκ διαθέτει μια περιουσία για να σώσει το Τέξας για τους Ρεπουμπλικανούς

Ο Έλον Μασκ διαθέτει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να στηρίξει την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να διασώσουν την έδρα της Γερουσίας στο Τέξας, η οποία θεωρείται κρίσιμη για να διατηρήσει το κόμμα τον έλεγχο του σώματος στις εκλογές του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που κατατέθηκαν στις ομοσπονδιακές αρχές, ο Μασκ δώρισε 158 εκατομμύρια δολάρια, τον Σεπτέμβριο, σε μια υπερκομματική επιτροπή πολιτικής δράσης (super PAC) των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας. Το ίδιο ακριβώς ποσό μεταφέρθηκε αμέσως σε έναν οργανισμό που στηρίζει την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον για τη Γερουσία.

Οι νέες αποκαλύψεις δείχνουν ότι ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, βρίσκεται πίσω από μεγάλο μέρος των χρημάτων που έχουν διοχετευθεί στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα του Πάξτον, καθώς ο Δημοκρατικός αντίπαλός του, Τζέιμς Ταλαρίκο, έχει συγκεντρώσει σημαντικά περισσότερα χρήματα σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Μασκ είναι κάτοικος του Τέξας και διατηρεί εκεί την έδρα αρκετών εταιρειών του, μεταξύ των οποίων η Tesla και η SpaceX.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μασκ πραγματοποίησε δύο μεγάλες δωρεές στο Senate Leadership Fund (SLF), την κύρια υπερκομματική επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ντάλας, ο Μασκ διοχέτευσε 75 εκατομμύρια δολάρια στο SLF. Την επόμενη ημέρα, η υπερκομματική επιτροπή μετέφερε 75 εκατομμύρια δολάρια σε έναν συνδεδεμένο οργανισμό με την ονομασία Texas PAC.

Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Μασκ έδωσε άλλα 83 εκατομμύρια δολάρια στο SLF και, για ακόμη μία φορά, την επόμενη ημέρα, η οργάνωση μετέφερε το ίδιο ποσό στο Texas PAC, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο διαφημιζόμενο φορέα στην εκλογική αναμέτρηση του Τέξας, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας AdImpact.

Επιπλέον, τον Αύγουστο, ο Μασκ είχε δωρίσει 10 εκατομμύρια δολάρια στο Lone Star Liberty PAC, μια υπερκομματική επιτροπή που υποστηρίζει τον Πάξτον.

Συνολικά, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Μασκ διέθεσε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις που πρόσκεινται στους Ρεπουμπλικανούς κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 89 εκατομμύρια δολάρια που έδωσε στη δική του οργάνωση, America PAC.

«Εάν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Ουάσιγκτον και κερδίσουν κρίσιμες εκλογές για κυβερνήτες και γενικούς εισαγγελείς τον Νοέμβριο, τότε η Αμερική κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια σοσιαλιστική, “woke” χώρα χωρίς σύνορα», δήλωσε ο Άντριου Ρομέο, εκπρόσωπος της America PAC.

Όπως ανέφερε, οι δωρεές του Μασκ αποσκοπούν στο να δώσουν στους Ρεπουμπλικανούς «μια πραγματική ευκαιρία να ανατρέψουν τις προβλέψεις».

Ο Μασκ ίδρυσε την America PAC για να στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024. Σήμερα, η οργάνωση υποστηρίζει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, έχοντας δαπανήσει περισσότερα από 23 εκατομμύρια δολάρια από τον Ιούλιο για τη στήριξη μεμονωμένων υποψηφίων.

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν πλειοψηφία 53 έναντι 47 εδρών στη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται ολοένα και πιο αισιόδοξοι για τις πιθανότητές τους να ανατρέψουν την ισορροπία και να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματος, εν μέρει χάρη στις ισχυρές επιδόσεις που έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής στο Τέξας.