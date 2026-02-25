Reuters: Ο OPEC+ εξετάζει αύξηση παραγωγής εν μέσω έντασης ΗΠΑ – Ιράν
16:13 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο OPEC+ αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας τρίμηνης παύσης στις προγραμματισμένες αυξήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων.

Η συμμαχία των πετρελαιοπαραγωγών προετοιμάζεται για την ενίσχυση της θερινής ζήτησης, την ώρα που η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στηρίζει τις διεθνείς τιμές του αργού.

Η επανεκκίνηση της αύξησης της παραγωγής θα δώσει τη δυνατότητα στη Σαουδική Αραβία, που διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον OPEC, καθώς και σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να ενισχύσουν το μερίδιό τους στην αγορά. Την ίδια στιγμή, άλλα μέλη της συμμαχίας, όπως η Ρωσία και το Ιράν, εξακολουθούν να επηρεάζονται από δυτικές κυρώσεις, ενώ το Καζακστάν καταγράφει ανάκαμψη της παραγωγής του έπειτα από διαδοχικά προβλήματα.

Στις 1 Μαρτίου πρόκειται να συνεδριάσουν οκτώ βασικοί παραγωγοί του OPEC+: Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή εξέλιξη, η Σαουδική Αραβία έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο για προσωρινή αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών πετρελαίου, σε περίπτωση που ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν προκαλέσει διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του σχεδιασμού.

