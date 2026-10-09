Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου: Ο τυφώνας Ησαΐας «παγώνει» το 63% της παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού

Ο τυφώνας Isaias προκαλεί αναταράξεις στην παραγωγή αργού πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού και ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας περίπου το 2% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας των ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές καυσίμων βρίσκονται ήδη υπό έντονη πίεση.

Σύμφωνα με το CNBC, ο τυφώνας κινείται προς τον Μισισιπή, την Αλαμπάμα και τη Φλόριντα, με ανέμους που φτάνουν τα 120 μίλια την ώρα (περίπου 193 χλμ./ώρα), κατατάσσοντάς τον στην κατηγορία 3, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC). Η πρόβλεψη ήταν να πλήξει τις ακτές αργά το βράδυ της Παρασκευής ή νωρίς το Σάββατο.

Μέχρι την Πέμπτη, οι πετρελαϊκές εταιρείες είχαν αναστείλει την παραγωγή περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 63% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ στον Κόλπο του Μεξικού, σύμφωνα με το Γραφείο Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Επιβολής (BSEE).

Η πορεία του τυφώνα φαινόταν να απομακρύνεται από τη μεγάλη συγκέντρωση διυλιστηρίων στη νότια Λουιζιάνα, κοντά στη Νέα Ορλεάνη και το Μπατόν Ρουζ.

Ωστόσο, η καταιγίδα ενδέχεται να επηρεάσει το διυλιστήριο της Chevron στην Πασκαγκούλα του Μισισιπή, καθώς και το διυλιστήριο της Vertex Energy στο Σαράλαντ της Αλαμπάμα. Και οι δύο περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για τυφώνα.

Οι δύο εγκαταστάσεις έχουν συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας 466.000 βαρελιών ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2,4% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Andy Lipow, πρόεδρο της Lipow Oil Associates.

Το διυλιστήριο της Chevron στην Πασκαγκούλα εξακολουθούσε να λειτουργεί κανονικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ross Allen. Η Vertex Energy δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τη λειτουργία του διυλιστηρίου της στην Αλαμπάμα.

Τα διυλιστήρια στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού λειτουργούν στο 95% της δυναμικότητάς τους, γεγονός που αφήνει ελάχιστα περιθώρια για την αναπλήρωση της παραγωγής σε περίπτωση διακοπών, σύμφωνα με τον Lipow.

Νέες πιέσεις στις τιμές του ντίζελ

Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτιναχθεί, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε απώλειες διυλιστικής δυναμικότητας.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια ανάγκασαν τη Μόσχα να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ. Παράλληλα, το Ιράν και οι σύμμαχοί του, οι Χούθι, έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα αμερικανικά διυλιστήρια έχουν αυξήσει τις εξαγωγές ντίζελ, αξιοποιώντας τα υψηλά περιθώρια κέρδους. Σημαντικός προορισμός των εξαγωγών είναι η Ευρώπη.

Όπως εξήγησε ο Kevin Book, διευθύνων σύμβουλος της ClearView Energy Partners, σε προηγούμενες περιπτώσεις διακοπών λειτουργίας διυλιστηρίων στον Κόλπο του Μεξικού, οι τιμές των καυσίμων αυξάνονταν την ώρα που οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχωρούσαν.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα διυλιστήρια που τίθενται εκτός λειτουργίας μειώνουν τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο, ενώ παράλληλα περιορίζουν την παραγωγή καυσίμων που προορίζονται για τους καταναλωτές, ανέφερε ο Book στο CNBC και την εκπομπή «Squawk Box» την Πέμπτη.

Καθυστερήσεις και στον εφοδιασμό με καύσιμα

Ο Andy Lipow προειδοποίησε ότι ο τυφώνας θα προκαλέσει επίσης προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και καυσίμων.

«Τα δεξαμενόπλοια θα καθυστερήσουν να παραδώσουν αργό πετρέλαιο στα διυλιστήρια, ενώ άλλα πλοία θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στη φόρτωση βενζίνης, καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ από τις εγκαταστάσεις», δήλωσε ο αναλυτής.

Όπως προειδοποίησε, η Φλόριντα αναμένεται να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στην παραλαβή βενζίνης, καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ, καθώς οι επιπτώσεις του τυφώνα θα διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.