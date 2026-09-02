Chevron: «Ρίχνει» $7 δισ. στη Βενεζουέλα για υπερδιπλασιασμό της παραγωγής πετρελαίου

Η Chevron δρομολογεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επένδυση αμερικανικού πετρελαϊκού ομίλου στη Βενεζουέλα, σχεδιάζοντας να επενδύσει 7 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία, με στόχο να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή πετρελαίου της στη χώρα.

Ο ενεργειακός κολοσσός με έδρα το Χιούστον ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα ανάπτυξης δύο σημαντικών κοιτασμάτων στην περιοχή Carabobo, στην πλούσια σε υδρογονάνθρακες ζώνη του Orinoco Belt. Πρόκειται για τα πεδία Carabobo 1 και Carabobo-2-South-A, τα οποία γειτνιάζουν με την κοινοπραξία Petroindependencia, στην οποία η Chevron διαθέτει ήδη ποσοστό 49%.

«Χτίζουμε μια πολύ ισχυρή θέση σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι μία από τις καλύτερες γεωλογικές περιοχές της χώρας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουέρθ, αναφερόμενος σε «δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαϊκού πόρου».

Επιστρέφουν οι μεγάλες επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η συμφωνία συνιστά τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική δέσμευση μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας στη Βενεζουέλα μετά την απομάκρυνση του πρώην ηγέτη Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.

Παρά το γεγονός ότι η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, η πετρελαϊκή της βιομηχανία έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα έπειτα από χρόνια κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και διεθνών κυρώσεων.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση έχει διαπραγματευτεί την απόκτηση ποσοστού 35% στην North American Blue Energy Partners (NABEP). Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει παραχωρήσεις διάρκειας 100 ετών για 17 πετρελαϊκά πεδία στη Βενεζουέλα.

Ο Μάικ Γουέρθ δεν θέλησε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη επένδυση. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Chevron στηρίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για την επίτευξη «εμπορικών λύσεων» που μπορούν να αποφέρουν οφέλη τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βενεζουέλα.

«Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακοί πόροι της Βενεζουέλας μπορούν να αποτελέσουν κινητήρα τόσο για την αμερικανική ενεργειακή ασφάλεια όσο και για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας», ανέφερε.

Στα 600.000 βαρέλια ημερησίως ο στόχος έως το 2031

Η Chevron προβλέπει ότι μέχρι το 2031 η παραγωγή της στη Βενεζουέλα θα αγγίξει περίπου τα 600.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δηλαδή θα είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Η εταιρεία εκτιμά ότι τα αποθέματα της χώρας είναι αρκετά για να διατηρήσουν την παραγωγή για «δεκαετίες», ενώ το κόστος παραγωγής αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα 20 δολάρια ανά βαρέλι.

Με τη μέση τιμή του Brent να διαμορφώνεται κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι φέτος, η επένδυση προσφέρει σημαντικό περιθώριο κερδοφορίας για τον αμερικανικό όμιλο.

Η Chevron σχεδιάζει να προσθέσει περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως στην παραγωγή της μέσα στην επόμενη πενταετία. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 30% της συνολικής σημερινής παραγωγής της Βενεζουέλας, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Παρά την προοπτική ανάκαμψης, η Βενεζουέλα βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από τα επίπεδα παραγωγής της δεκαετίας του 1990. Τότε η χώρα παρήγαγε σχεδόν 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, πριν από την εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας υπό τον Ούγο Τσάβες.

Η Chevron παρέμεινε στη χώρα όταν οι ανταγωνιστές αποχώρησαν

Η πορεία της Chevron στη Βενεζουέλα διαφέρει από εκείνη των ExxonMobil και ConocoPhillips, οι οποίες αποχώρησαν από τη χώρα μετά την εθνικοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Η Chevron επέλεξε να διατηρήσει την παρουσία της, μέσω συμφωνιών που της επέτρεψαν να συνεχίσει την παραγωγή. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βενεζουέλα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικριτές της εταιρείας υποστήριζαν ότι η δραστηριότητά της συνέβαλλε στη στήριξη ενός διεφθαρμένου καθεστώτος. Στη Βενεζουέλα, αντίθετα, υπήρχαν φωνές που αντιμετώπιζαν την Chevron ως σύμβολο της αμερικανικής επιρροής στη χώρα.

Για μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας, οι δραστηριότητες της Chevron παρέμειναν περιορισμένες εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων. Η εταιρεία επικεντρώθηκε κυρίως στη συντήρηση των εγκαταστάσεών της και στην είσπραξη οφειλών από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA.

Η Chevron υποστηρίζει ότι η παραμονή της στη Βενεζουέλα συνέβαλε στη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας, καθώς παρείχε δολάρια σε μια περίοδο υπερπληθωρισμού και οικονομικής κατάρρευσης, ενώ παράλληλα διατήρησε τις ροές πετρελαίου προς τη διεθνή αγορά.

Με τη μακροχρόνια παρουσία της στη χώρα, η Chevron βρίσκεται πλέον σε πλεονεκτική θέση για την επόμενη φάση ανάπτυξης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.