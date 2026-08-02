ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Ο ΟΠΕΚ+ ενέκρινε την Κυριακή αύξηση της ποσοστώσης παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των πετρελαιοπαραγωγών. Η απόφαση αυτή ολοκληρώνει την άρση ενός επιπέδου εθελοντικών περικοπών στην παραγωγή.

Λόγω των διαταραχών στις εξαγωγές από τον Κόλπο, τη Ρωσία και το Καζακστάν, που προκλήθηκαν από τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, οι διαδοχικές μηνιαίες αυξήσεις παραγωγής του ΟΠΕΚ+ κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό θεωρητικές, με περιορισμένο αντίκτυπο στην αγορά.

Η αύξηση του Σεπτεμβρίου, που συμφωνήθηκε από τα βασικά μέλη του ΟΠΕΚ+ — Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Κουβέιτ, Αλγερία, Καζακστάν και Ομάν — ολοκληρώνει τη σταδιακή κατάργηση της περικοπής παραγωγής κατά 1,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως, η οποία είχε συμφωνηθεί αρχικά το 2023, όταν στην ομάδα συμμετείχαν ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ τον Μάιο.

Παρότι πηγές του ΟΠΕΚ+ ανέφεραν πριν από τη συνεδρίαση ότι η ομάδα πιθανότατα θα παγώσει τις αυξήσεις παραγωγής κατά το τέταρτο τρίμηνο, η επίσημη ανακοίνωση δεν περιείχε καμία αναφορά στο τι ενδέχεται να αποφασιστεί για τους τελευταίους τρεις μήνες του 2026.

Η επιλογή μιας παύσης εξακολουθεί να θεωρείται πιθανή, σύμφωνα με τον αναλυτή της Rystad, Jorge Leon.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή, μετά την επίθεση του Ιράν σε δύο δεξαμενόπλοια που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν πάνω από 1%, κλείνοντας στα 84,67 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε επίσης άνοδο άνω του 1%, κλείνοντας στα 90,12 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση οι τιμές υποχώρησαν περισσότερο από 5%, καθώς τη Δευτέρα είχαν δεχθεί πιέσεις λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Με την αύξηση της παραγωγής για τον Σεπτέμβριο να έχει πλέον εγκριθεί, ο ΟΠΕΚ+ εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ ένα ακόμη επίπεδο περικοπών παραγωγής, που αφορά τα περισσότερα μέλη του. Οι περικοπές αυτές, ύψους περίπου 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως, ισχύουν από το 2022 και προβλέπεται να παραμείνουν σε εφαρμογή έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ+ πραγματοποιεί αναθεώρηση της παραγωγικής ικανότητας των κρατών-μελών του, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό των ποσοστώσεων παραγωγής του 2027.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι δύσκολες, καθώς ορισμένα μέλη, μεταξύ των οποίων και το Ιράκ, ζητούν υψηλότερες ατομικές ποσοστώσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν την αυξημένη παραγωγική τους δυνατότητα.

Ο ΟΠΕΚ+ αριθμεί 21 μέλη, περιλαμβάνοντας τα κράτη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ), τη Ρωσία και άλλες συμμαχικές χώρες.

Τα τελευταία χρόνια, μόνο οι επτά προαναφερθείσες χώρες — μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από την αποχώρησή τους — συμμετείχαν ενεργά στη μηνιαία διαχείριση της παραγωγής πετρελαίου.