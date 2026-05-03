OPEC+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως

Ο OPEC+ συμφώνησε σε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση την Κυριακή (3/5), συνεχίζοντας τη χαλάρωση των περιορισμών παραγωγής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει το CNBC, η ομάδα των επτά μεγάλων παραγωγών πετρελαίου ανακοίνωσε ότι η εν λόγω αύξηση για τον Ιούνιο θα είναι ελαφρώς μικρότερη από την αντίστοιχη του Μαΐου, η οποία είχε διαμορφωθεί στα 206.000 βαρέλια ημερησίως. Η σημερινή απόφαση δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία αποχώρησαν επίσημα από το OPEC+ την 1η Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι οι επτά χώρες που συμμετέχουν πλέον είναι η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν.

«Στο πλαίσιο της συλλογικής τους δέσμευσης για τη στήριξη της σταθερότητας της αγοράς πετρελαίου, οι επτά συμμετέχουσες χώρες αποφάσισαν να εφαρμόσουν προσαρμογή παραγωγής ύψους 188 χιλιάδων βαρελιών ημερησίως από τις επιπλέον εθελοντικές περικοπές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2023», ανέφερε η ανακοίνωση του OPEC.

Σημειώνεται ότι οι ανησυχίες για την παραγωγή εντάθηκαν περαιτέρω την Τρίτη, μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού του καρτέλ.

Το κράτος του Κόλπου κατέληξε ότι η αποχώρηση εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα, έπειτα από συνολική επανεξέταση της πολιτικής και της παραγωγικής του ικανότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του OPEC για σχεδόν έξι δεκαετίες και ήταν το Φεβρουάριο ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της ομάδας, πίσω από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.