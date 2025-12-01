Κομισιόν: Θετικές αναφορές για την ελληνική συμφωνία στις συλλογικές συμβάσεις

Σε κλίμα έντονου ενδιαφέροντος για τον κοινωνικό διάλογο πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της ΕΕ, όπου η Ελλάδα έλαβε δημόσια αναγνώριση για την πρόσφατη εθνική Κοινωνική Συμφωνία σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Η Επίτροπος Εργασίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, εξήρε την ελληνική πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την «πηγή έμπνευσης» για ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως σημείωσε: «Θέλω πραγματικά να συγχαρώ την Ελλάδα για την ιστορική υπογραφή της κοινωνικής συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Όχι μόνο για το τι σημαίνει για την ελληνική αγορά εργασίας, για τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις, για τη χώρα, για το κλίμα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα, αλλά και για την έμπνευση που δίνει για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, επειδή προέρχεται από μια χώρα που δεν ανήκει στο σκανδιναβικό μοντέλο και που είχε τις δικές της ιστορικές προκλήσεις στο να φέρει τους κοινωνικούς εταίρους στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση. Άρα, το μήνυμα που εκπέμπετε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ενημέρωσε τους ομολόγους της για το περιεχόμενο και τη σημασία της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι θα ενισχύσει τον ρόλο των συλλογικών συμβάσεων, θα διευρύνει την προστασία των εργαζομένων και θα δημιουργήσει πιο σταθερό πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να τεθούν ξεκάθαροι κανόνες στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η κ. Κεραμέως είχε συναντήσεις με την κ. Μινζάτου και τον Γενικό Διευθυντή της DGEMPL, Μάριο Νάβα, στους οποίους παρουσίασε τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας. Παράλληλα, παρενέβη σε συζητήσεις που αφορούσαν την απλούστευση και αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καθώς και το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EU Talent Pool».

Η Ελληνίδα υπουργός συμμετείχε επίσης σε τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους της από την Ιρλανδία και τη Λιθουανία, δύο χώρες που θα προηγηθούν της Ελλάδας στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ανταλλάσσοντας εμπειρία και τεχνική προετοιμασία.