ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κομισιόν: Θετικές αναφορές για την ελληνική συμφωνία στις συλλογικές συμβάσεις
Ειδήσεις
16:21 - 01 Δεκ 2025

Κομισιόν: Θετικές αναφορές για την ελληνική συμφωνία στις συλλογικές συμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κλίμα έντονου ενδιαφέροντος για τον κοινωνικό διάλογο πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της ΕΕ, όπου η Ελλάδα έλαβε δημόσια αναγνώριση για την πρόσφατη εθνική Κοινωνική Συμφωνία σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Η Επίτροπος Εργασίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, εξήρε την ελληνική πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την «πηγή έμπνευσης» για ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως σημείωσε: «Θέλω πραγματικά να συγχαρώ την Ελλάδα για την ιστορική υπογραφή της κοινωνικής συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Όχι μόνο για το τι σημαίνει για την ελληνική αγορά εργασίας, για τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις, για τη χώρα, για το κλίμα του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα, αλλά και για την έμπνευση που δίνει για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, επειδή προέρχεται από μια χώρα που δεν ανήκει στο σκανδιναβικό μοντέλο και που είχε τις δικές της ιστορικές προκλήσεις στο να φέρει τους κοινωνικούς εταίρους στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση. Άρα, το μήνυμα που εκπέμπετε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ενημέρωσε τους ομολόγους της για το περιεχόμενο και τη σημασία της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι θα ενισχύσει τον ρόλο των συλλογικών συμβάσεων, θα διευρύνει την προστασία των εργαζομένων και θα δημιουργήσει πιο σταθερό πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να τεθούν ξεκάθαροι κανόνες στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η κ. Κεραμέως είχε συναντήσεις με την κ. Μινζάτου και τον Γενικό Διευθυντή της DGEMPL, Μάριο Νάβα, στους οποίους παρουσίασε τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας. Παράλληλα, παρενέβη σε συζητήσεις που αφορούσαν την απλούστευση και αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καθώς και το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EU Talent Pool».

Η Ελληνίδα υπουργός συμμετείχε επίσης σε τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους της από την Ιρλανδία και τη Λιθουανία, δύο χώρες που θα προηγηθούν της Ελλάδας στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ανταλλάσσοντας εμπειρία και τεχνική προετοιμασία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλική πρόταση για αναμόρφωση της ευρωπαϊκής διπλωματίας με ενίσχυση του ρόλου της Κάλας
Ειδήσεις

Γαλλική πρόταση για αναμόρφωση της ευρωπαϊκής διπλωματίας με ενίσχυση του ρόλου της Κάλας

Κρεμλίνο: Οι ρωσικές τράπεζες παραμένουν κερδοφόρες παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Οι ρωσικές τράπεζες παραμένουν κερδοφόρες παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
Πολιτική

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων
Εργασιακά

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:40

Τεχεράνη: Δεν θα υπογραφεί την Κυριακή (14/6) η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:22

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:15

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Εργασιακά
13/06/2026 - 12:07

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές παρεμβάσεις για ταχύτερες συντάξεις και καλύτερη εξυπηρέτηση

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:48

Φωτιά σε δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:35

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:18

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:02

Μικροδάνεια: Πώς μία επαναστατική τραπεζική ιδέα έγινε «παγίδα»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:30

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:10

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Επιχειρήσεις
13/06/2026 - 10:03

Fourlis: Από όμιλος αλυσίδων σε ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής

Ειδήσεις
13/06/2026 - 09:15

Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ