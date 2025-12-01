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Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργασίας η Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις
Πολιτική
12:27 - 01 Δεκ 2025

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργασίας η Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις Βρυξέλλες συμμετέχει η Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να ενημερώσει την αρμόδια επίτροπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, για τις Συλλογικές Συμβάσεις. 

Προσερχόμενη στο Συμβούλιο η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι θα ενημερώσει την αρμόδια επίτροπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, για την «ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία» που συνήφθη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της συμφωνίας.

Όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως: «Σήμερα στις Βρυξέλλες ενημερώνω το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αρμόδια Επίτροπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κ. Μιντζάτου για την ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία που συνήφθη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Μια συμφωνία, η οποία ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα μας, προστατεύει περισσότερους, οδηγεί στην προστασία περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προσφέρει ένα πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και βάζει ξεκάθαρους κανόνες συνολικά στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα στο Συμβούλιο Υπουργών θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την απλοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της συμμόρφωσης εργασιακής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως και επίσης ζητήματα που αφορούν τις μετακλήσεις», κατέληξε η Υπουργός.

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