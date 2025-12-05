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ΔΑΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ειδήσεις
16:43 - 05 Δεκ 2025

ΔΑΟΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Reporter.gr Newsroom
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Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων με τη συνολική ζημιά για τον Οργανισμό να ξεπερνά τα 435.000 ευρώ.  Συνελήφθησαν 3 ημεδαποί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από ιδιοκτήτη φαρμακείου και ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, που διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής, Φθιώτιδας και Πιερίας, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν έρευνες σε κατοικίες, αποθηκευτικούς χώρους, δομές υγείας, ιατρεία και φαρμακεία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη -3- μελών του κυκλώματος (34χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ως το αρχηγικό μέλος, καθώς και 29χρονη ειδικευόμενη ιατρός και 58χρονος ιατρός).

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος επιπλέον -5- ατόμων με ιατρική ιδιότητα, σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση συμμορίας, χρήση ψευδών βεβαιώσεων, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών, πλαστογραφία, καθώς και παράνομη πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων, με το συνολικό παράνομο όφελος και τη ζημία να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που προηγήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαπιστώθηκε ότι, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, κατά περιόδους, οργανωμένη ομάδα (συμμορία), στο πλαίσιο της οποίας επιδίωκαν, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο και κατ’ επάγγελμα, να τελούν απάτες, να επεξεργάζονται παράνομα προσωπικά δεδομένα, καθώς και να προβαίνουν σε πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις, σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Ως προς τον τρόπο δράσης, κάθε μέλος της εγκληματικής ομάδας είχε συγκεκριμένο ρόλο. Αρχηγός ήταν ο 34χρονος φαρμακοποιός, ενώ οι υπόλοιποι -7- ήταν ιατροί, από τους οποίους οι -3- ειδικευόμενοι. Μέσω ενός σταθερού δικτύου και αξιοποιώντας τις επαγγελματικές τους δομές, εντόπιζαν Α.Μ.Κ.Α., εξέδιδαν ψευδείς συνταγές, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγογραφήσεις και εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα, αποκομίζοντας κέρδη σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οι συνταγογραφήσεις αφορούσαν, κυρίως ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους και άτομα που κατοικούν στο εξωτερικό, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις, όπως συνταγογράφηση γυναικολογικών σκευασμάτων σε άνδρες.

Στη συνέχεια, μέσω του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές ασφαλισμένων και λάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις, ενώ προχωρούσαν και στην παράνομη εμπορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων, αποκομίζοντας επιπλέον περιουσιακό όφελος. Τα ψευδώς συνταγογραφημένα φάρμακα περιελάμβαναν ναρκωτικά, ψυχοτρόπα, ουσίες ντόπινγκ και σκευάσματα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη.

Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί -12.897- περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις -435.000- ευρώ.

Κατά τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

-839- συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων σκευασμάτων με ναρκωτικές ουσίες,

-9.390- ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, συνταγές, γνωματεύσεις κ.ά.),

κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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