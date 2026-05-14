«Μαϊμού» φυσικοθεραπείες και χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά: Απάτη άνω των €260.000 στον ΕΟΠΥΥ

Υπόθεση εκτεταμένης απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ αποκάλυψε η Ελληνική Αστυνομία, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που φέρεται να είχε οργανώσει μηχανισμό παράνομης είσπραξης αποζημιώσεων μέσω εικονικών φυσικοθεραπειών και πλαστών ιατρικών γνωματεύσεων. Η συνολική ζημία για τον Οργανισμό εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα: ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος, καθώς και δύο ορθοπεδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της ομάδας φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2021, με βασικό στόχο την παράνομη άντληση χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ μέσω καταχώρησης εικονικών ιατρικών πράξεων.

Οι δύο γιατροί φέρονται να εξέδιδαν συστηματικά ψευδείς γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας χρησιμοποιώντας στοιχεία ασφαλισμένων, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα αξιοποιούνταν για παράνομες χρεώσεις. Τα στοιχεία και τα ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τη δικογραφία, προέρχονταν από το φυσικοθεραπευτήριο, ενώ στη συνέχεια εμφανίζονταν στο σύστημα συνεδρίες που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε 1.641 γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί ανύπαρκτοι τηλεφωνικοί αριθμοί, στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών ότι οι ασφαλισμένοι δεν είχαν καμία γνώση για τη χρήση των στοιχείων τους.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε συνολικά 1.961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 19.610 δήθεν συνεδρίες φυσικοθεραπείας και αφορούσαν 1.683 διαφορετικά ΑΜΚΑ ασφαλισμένων. Η οικονομική ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΥΥ υπολογίζεται σε 264.475,50 ευρώ.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος εξετάζεται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες της δικογραφίας, φέρεται να διέρρεε υπηρεσιακά έγγραφα και να λάμβανε χρηματικά ποσά προκειμένου να αρχειοθετούνται καταγγελίες που σχετίζονταν με τη δράση των εμπλεκομένων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν 8.990 ευρώ σε μετρητά, κινητά τηλέφωνα, tablet, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις που εξετάζονται από τις αρχές.

Σε βάρος των συλληφθέντων, αλλά και του υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ, σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, ψευδείς βεβαιώσεις, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου, καθώς και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν στο κύκλωμα ή αν η παράνομη δραστηριότητα εκτείνεται και σε άλλες περιοχές.