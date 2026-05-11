Δήμος Αγίας Παρασκευής: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες – Τι να προσέξετε

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προειδοποιεί τους πολίτες για περιστατικά τηλεφωνικής απάτης, καθώς έχουν καταγραφεί κλήσεις από άτομα που προσποιούνται υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι επιτήδειοι ενημερώνουν τους πολίτες ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

Στη συνέχεια επιχειρούν να αποσπάσουν πληροφορίες ή να καθοδηγήσουν τους πολίτες σε συγκεκριμένες ενέργειες, ακολουθώντας μεθόδους που παραπέμπουν σε γνωστές τηλεφωνικές απάτες.

Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους να δείχνουν αυξημένη προσοχή, να μην ακολουθούν οδηγίες από άγνωστα άτομα μέσω τηλεφώνου και να αποφεύγουν την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Παράλληλα, συστήνεται σε περίπτωση ύποπτης επικοινωνίας να ενημερώνεται άμεσα η Ελληνική Αστυνομία.