Κατάσχεση 46 κιλών κοκαΐνης αξίας €1,7 εκατ. στο λιμάνι του Πειραιά

Σημαντική επιτυχία κατά των διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών σημείωσαν οι ελεγκτικές αρχές της ΑΑΔΕ, προχωρώντας στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) σε συνεργασία με το 1ο Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο Πειραιά, έπειτα από στοχευμένη ανάλυση κινδύνου. Οι αρχές εντόπισαν ύποπτο κοντέινερ που είχε φτάσει από το Εκουαδόρ και, κατά τον έλεγχο, ανακάλυψαν 40 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 46 κιλών, κρυμμένες επιμελώς στο εσωτερικό του φορτίου.

Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,7 εκατ. ευρώ στη μαύρη αγορά.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχει ήδη χαρτογραφηθεί ο τρόπος δράσης των κυκλωμάτων, τα οποία χρησιμοποιούν τη χώρα ως πέρασμα για τη μεταφορά ναρκωτικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής προς την Ευρώπη.

Οι έρευνες των ΔΕΟΣ βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την εξάρθρωση του δικτύου και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.