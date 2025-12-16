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ΣτΕ: Κληρώθηκαν τα νέα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και Εκλογοδικείου
Ειδήσεις
19:32 - 16 Δεκ 2025

ΣτΕ: Κληρώθηκαν τα νέα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και Εκλογοδικείου

Reporter.gr Newsroom
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Τα νέα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (και Εκλογοδικείου) για τη διετία 2026-2027 κληρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναλυτικότερα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι: Μαρία Σωτηροπούλου, Ιωάννης Παπαγιάννης, Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου και Ιωάννης Μιχαλακόπουλος και ως αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι: Ευαγγελία Τζιράκη, Φραντζέσκα Γιαννακού, Αικατερίνη Ρωξάνα και Σταυρούλα Κτιστάκη.

Από τον Άρειο Πάγο κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι: Κορνηλία Πανούτσου, Παναγιώτα Γκουδή-Νινέ, Χριστίνα Πουρνάρα και Μαρία Τατσέλου και ως αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι: Σοφία Καραγιάννη, Παναγιώτης Φιλόπουλος, Βασιλική Μουγιάντση και Χριστίνα Τζίμα.

Από τους καθηγητές των Νομικών Σχολών κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι Βασίλειος Κονδύλης, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνας Τσαντίνης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ως αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι Απόστολος Καραγκουνίδη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ιωάννης Ιγγλεζάκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ΑΕΔ συμμετέχουν οι πρόεδροι του Συμβουλίου της Eπικρατείας, του Aρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου και στην σύνθεση του ΑΕΔ σε σχηματισμό Εκλογοδικείου δεν συμμετέχουν οι δυο καθηγητές των Νομικών Σχολών.

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