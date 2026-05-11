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Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις
15:18 - 11 Μάι 2026

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα οδηγήθηκε σήμερα το πρωί (11/5) ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, έπειτα από διαρροή αερίου.

Πιο αναλυτικά, υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχουν απαγγελθεί ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, αδικήματα που αντιμετωπίζονται σε βαθμό κακουργήματος.

Σημειώνεται επίσης ότι η απολογία του θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της δικογραφίας, καθώς αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση των εσωτερικών διαδικασιών ασφαλείας και να αποσαφηνίσει πιθανές παραλείψεις που, σύμφωνα με τις αρχές, οδήγησαν στη μετατροπή της μονάδας παραγωγής σε μοιραίο χώρο για πέντε εργαζόμενες.

Η παρουσία του στα δικαστήρια συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για την τραγωδία.

Σε ό,τι αφορά τώρα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, παραμένει προσωρινά κρατούμενος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάκισής του απορρίφθηκε. Παράλληλα, έχει καταθέσει νέο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους.

Ο υπεύθυνος παραγωγής είχε ήδη απολογηθεί στα τέλη Απριλίου και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, είχε αφεθεί ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

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