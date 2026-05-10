Βραζιλία: Αναστολή-«φρένο» από το Ανώτατο Δικαστήριο στη μείωση της ποινής Μπολσονάρου

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεξάντρ ντε Μοράες, απαγόρευσε την εφαρμογή της νομοθεσίας που προέβλεπε σημαντική μείωση της ποινής κάθειρξης 27 ετών του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, για συμμετοχή σε σχέδιο πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο αναφέρει το Reuters.

Δύο πολιτικά κόμματα της Βραζιλίας, καθώς και η ένωση Τύπου ABI, είχαν προσφύγει κατά της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική και θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποφυλάκιση του Μπολσονάρου ήδη από το 2028.

Το Κογκρέσο είχε ανατρέψει τον περασμένο μήνα το βέτο του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ωστόσο οι προσφεύγοντες ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει τον νόμο. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία τους, η ρύθμιση παραβιάζει το Σύνταγμα της χώρας.

Η νομοθεσία, που είχε εγκριθεί πέρυσι, προέβλεπε τη μείωση της ποινής του Μπολσονάρου σε κάτι περισσότερο από δύο χρόνια, ενώ θα περιόριζε και τις ποινές για όσους καταδικάστηκαν για τα γεγονότα της 8ης Ιανουαρίου 2023, όταν υποστηρικτές του πρώην προέδρου εισέβαλαν και προκάλεσαν καταστροφές στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο Κογκρέσο.

Ο δικαστής Μοράες αποφάσισε ότι ο νόμος δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η εξέταση δύο σχετικών δικαστικών διαδικασιών, στις οποίες ζητείται η ακύρωσή του ως αντισυνταγματικού.

Οι δικηγόροι του Μπολσονάρου δεν έχουν ακόμη υποβάλει επίσημο αίτημα για μείωση της ποινής με βάση τον συγκεκριμένο νόμο, ωστόσο κατέθεσαν την Παρασκευή αίτημα επανεξέτασης της καταδίκης του στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο πρώην πρόεδρος εκτίει την ποινή του σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού για ανθρωπιστικούς λόγους, έπειτα από αρχική άδεια 90 ημερών που είχε χορηγηθεί για λόγους υγείας.