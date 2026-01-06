Θεοφάνεια με έντονη κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς από σήμερα (Τρίτη, 6/1) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδίως στη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από τις πρώτες ώρες της ημέρας, προβλέπεται έντονη κακοκαιρία στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην υπόλοιπη χώρα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ και θα μεταφέρουν αφρικανική σκόνη, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ήπιες. Η θερμοκρασία της θάλασσας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 17 και 19 βαθμών Κελσίου.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, με τις ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν τη δυτική Ελλάδα και τα βόρεια. Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 9 Μποφόρ από το βράδυ της Τετάρτης, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με πτώση της θερμοκρασίας, εξασθένηση των βροχών και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Εκτιμήσεις, μάλιστα, κάνουν λόγο για πάνω από 250 χιλιοστά νερού ανά στρέμμα σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, ποσότητα ικανή να προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, καθώς η περιοχή έχει ήδη επιβαρυνθεί από αυξημένες βροχοπτώσεις τους τελευταίους μήνες.

Η πρόγνωση για τα Θεοφάνεια περιλαμβάνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 7 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται νεφελώδης καιρός με πιθανότητα βροχών από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι καιρικές συνθήκες θα είναι επίσης άστατες, με παροδικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η κακοκαιρία πλήττει και την υπόλοιπη Ευρώπη, με κύμα ψύχους στη βόρεια Γαλλία, όπου περισσότερες από 20 περιοχές έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. Στην Ολλανδία, η σφοδρή χιονόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη το ύψος του χιονιού ξεπερνά τα 40 εκατοστά, δημιουργώντας εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και διακοπές ηλεκτροδότησης.