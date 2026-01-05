Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Iσχυρές βροχές έως την Πέμπτη - Προειδοποίηση για χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους

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Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως και το πρωί της Πέμπτης (8/1) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν μόνο μεγάλη ένταση, αλλά και σημαντική διάρκεια. Σε αρκετές περιοχές, τα φαινόμενα θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα ισχυρούς ανέμους έντασης 8 με 9 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Αύριο, Τρίτη:

Νησιά του Ιονίου : κυρίως Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά

Ήπειρος : κυρίως Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα (δυτικά), Ιωάννινα (δυτικά)

Δυτική Στερεά : κυρίως Αιτωλοακαρνανία

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τετάρτη (7/1):

Νησιά του Ιονίου : κυρίως Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά

Ήπειρος : κυρίως Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Άρτα

Δυτική Στερεά : κυρίως Αιτωλοακαρνανία

Δυτική και Νότια Πελοπόννησος : από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/1) τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά, ωστόσο η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διαφορετικά τοπικά χαρακτηριστικά.