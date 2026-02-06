Ποιος ήταν ο σμήναρχος που ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας – Πώς δρούσε και πώς «προδόθηκε»

Λίγο πριν στείλει νέο «πακέτο» με πληροφορίες συνελήφθη ο σμήναρχος που υπηρετούσε στο Καβούρι και – όπως αποκαλύφθηκε – προχωρούσε επί σειρά ετών σε κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας.

Ο ανώτερος αξιωματικός – ο οποίος συνελήφθη εχθές (Πέμπτη, 5/2), αφού βρισκόταν εδώ και μήνες στο «ραντάρ» της ΕΥΠ – έφτασε σήμερα (6/2) στο Αεροδικείο Αθηνών, έχοντας ήδη ομολογήσει κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, υπέδειξε ποιοι τον στρατολόγησαν και υποστήριξε πως κίνητρο για τις πράξεις του ήταν η αμοιβή. Μάλιστα, εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια πώς φωτογράφιζε επίσημα έγγραφα και διέρρεε ευαίσθητες πληροφορίες, μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού.

Ποιος είναι ο σμήναρχος – κατάσκοπος

Ο σμήναρχος είναι εξειδικευμένος μηχανικός συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας.

Παράλληλα, ήταν τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών (CIS) και – το πιο σημαντικό – είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τα οποία φαίνεται να αποτέλεσαν τον «στόχο» των υπηρεσιών κατασκοπείας του κινεζικού Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας και της MSS, των μυστικών υπηρεσιών της Κίνας. Οι υπηρεσίες αυτές τον είχαν προσεγγίσει μέσω Κινέζων κατασκόπων που δρουν στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει και ταξίδι στην Ασία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Στη μακρά καριέρα του είχε υπηρετήσει ως διοικητής Σμήνους Τηλεπικοινωνιών και Ραντάρ, στο ΓΕΑ αλλά και στην Κύπρο και ήταν επίσης ειδικός σε διαχείριση προσομοιωτών, ενώ συμμετείχε και στην υλοποίηση συμβάσεων για εξοπλισμούς που σχετίζονται με τους Patriot αλλά και τον συντονισμό για τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Πώς «αποκαλύφθηκε»

Ο εντοπισμός του έγινε προ μερικών μηνών, αφότου μυστική υπηρεσία άλλης χώρας ειδοποίησε την ΕΥΠ. Έτσι, μόλις η ΕΥΠ έλαβε το σχετικό σήμα, έθεσε τον σμήναρχο υπό παρακολούθηση.

Ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του κατέστη δυνατός καθώς ο αξιωματικός φέρεται να «άφησε ίχνη» μέσω του κωδικού QR που χρησιμοποιούσε για να έχει πρόσβαση στα κρίσιμα αρχεία.

Μάλιστα, καθώς οι Αρχές παρατήρησαν ότι διέρρεε όλο και πιο «ευαίσθητα» αρχεία, η σύλληψή του επισπεύτηκε.

Στην κατοχή του φέρεται να βρέθηκε ηλεκτρονική συσκευή με το «ειδικό λογισμικό», μέσω της οποίας φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και να τα έστελνε στο εξωτερικό.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση μεγάλου όγκου υλικού, το οποίο ο σμήναρχος συνέλεγε, τόσο από το γραφείο, όσο και από το σπίτι του στο Καβούρι.

Οι πράξεις θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

