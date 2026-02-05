Κατάσκοπος της Κίνας ο Έλληνας σμήναρχος που συνελήφθη
Ειδήσεις
18:33 - 05 Φεβ 2026

Κατάσκοπος της Κίνας ο Έλληνας σμήναρχος που συνελήφθη

Reporter.gr Newsroom
Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας έκανε σύμφωνα με δική του ομολογία, ο αξιωματικός της Πολιτικής Αεροπορίας που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (5/2).

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να είχε αποσπαστεί από μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε επιτελικό ρόλο με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες για τις κινήσεις ελληνικών και νατοϊκών μέσων.

Πρόκειται για 50χρονο σμήναρχο, διοικητή μονάδας στο Καβούρι, ο οποίος είχε πρόσβαση σε κρίσιμες νατοϊκές πληροφορίες λόγω της ιδιότητάς του και της θέσης του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg70p5ri4rwh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τις κινήσεις του έμπειρου αξιωματικού στο Διαδίκτυο φαίνεται πως παρακολουθούσαν εδώ και καιρό οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ενώ η σύλληψή του αποφασίστηκε όταν διαπιστώθηκε ότι είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών, τις οποίες σκόπευε να διοχετεύσει στον εντολέα του.

Ανάμεσα στις πληροφορίες που επρόκειτο να στείλει, εκτιμάται ότι περιλαμβάνονται επιχειρησιακά σχέδια, κινήσεις μέσων και προσωπικού καθώς και άλλες διαβαθμισμένες πληροφορίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg72x0rb4e95?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting
Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός
Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων
