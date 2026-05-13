Αστυπάλαια: Παρενόχληση ερευνητικού πλοίου από τουρκική πυραυλάκατο
Ειδήσεις
15:58 - 13 Μάι 2026

Αστυπάλαια: Παρενόχληση ερευνητικού πλοίου από τουρκική πυραυλάκατο

Reporter.gr Newsroom
Το ερευνητικό πλοίο Ocean Link φέρεται να αντιμετώπισε παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο, ενώ βρισκόταν περίπου 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας, εκτελώντας προγραμματισμένες εργασίες σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με το ερευνητικό πλοίο, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή εμπίπτει σε τουρκική δικαιοδοσία και ζητώντας την απομάκρυνσή του. Το Ocean Link είχε αποπλεύσει από την Αστυπάλαια και επιχειρούσε κανονικά στην περιοχή όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Στο σημείο βρισκόταν η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», η οποία παρενέβη άμεσα. Μέσω επικοινωνίας προς το τουρκικό σκάφος, η φρεγάτα ξεκαθάρισε ότι η περιοχή δεν εμπίπτει σε τουρκική δικαιοδοσία αλλά σε ελληνική αρμοδιότητα, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση του περιστατικού.

Μετά την παρέμβαση, το ερευνητικό πλοίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες του στην περιοχή, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ένταση.

Κατρίνης: Αυτονόητη εθνική υποχρέωση η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

Σχετικά με το περιστατικό τοποθετήθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, αναφέροντας πως η παρενόχληση του «Ocean Link» 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας, «συνιστά μία ακόμη ξεκάθαρη απόπειρα αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο από την Τουρκία, ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που επιθυμεί να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα».

Ο κ. Κατρίνης τονίζει πως ορθά παρενέβη η φρεγάτα «Αδρίας» για να λήξει το περιστατικό και σημειώνει ότι «η Ελλάδα οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα και απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, χωρίς να αφήνει τον παραμικρό χώρο σε σενάρια «κανονικοποίησης» της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής».

Καλεί, ακόμη, την κυβέρνηση – πέρα από τη θεσμική ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων – να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα εις βάρος της Ελλάδας, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών συνόρων.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι «η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης», αλλά «αυτονόητη εθνική υποχρέωση, που πρέπει να συνδυάζεται με σαφή στρατηγική, αποτρεπτική ισχύ και θεσμική σοβαρότητα» και υπενθυμίζει πως – αντίθετα με το αφήγημα της Άγκυρας – δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες», ούτε «επιχειρησιακά κενά».

«Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», καταλήγει.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 18:09
