ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία
Επιχειρήσεις
11:54 - 09 Οκτ 2025

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Reporter.gr Newsroom
  Με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή από τον επιχειρηματικό και τον νομικό κόσμο, πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, με θέμα: «Από την Ανοχή στην Αλλαγή: Χτίζοντας Κουλτούρα Μηδενικής Ανοχής στη Βία και την Παρενόχληση στο χώρο εργασίας», παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, κ. Έλενας Ράπτη.

Κατά τον χαιρετισμό της η Υφυπουργός, κ. Έλενα Ράπτη, αναφέρθηκε στην πολιτική βούληση για στήριξη των θυμάτων και εφαρμογή του νόμου και επικεντρώθηκε στην ισχυρή νομική θωράκιση που προσφέρει ο ν.4808/2021. Όπως ανέφερε, «Το 2021, η χώρα μας έκανε ένα αποφασιστικό βήμα: υπήρξε από τις πρώτες που κύρωσε την Σύμβαση 190 της ΔΟΕ και με τις καινοτόμες διατάξεις του ν.4808 δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε ρητή απαγόρευση του mobbing και εντάχθηκε η βία και η παρενόχληση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο εργοδότης κατά την οργάνωση της εργασίας. Πέντε χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για μια ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη μεταρρύθμιση. Δώσαμε φωνή σε ανθρώπους που σιωπούσαν για χρόνια. Καταφέραμε να αυξήσουμε την ορατότητα του φαινομένου, όπως δείχνουν τα δεδομένα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και η μεγάλη απήχηση του “Προγράμματος ευαισθητοποίησης εργαζομένων σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων στο χώρο εργασίας”, που υλοποιήσαμε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την πολύτιμη στήριξη του ΕΒΕΑ και άλλων Επιμελητηρίων. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους συνειδητοποιούν ότι το υγιές εργασιακό περιβάλλον δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και εξέλιξης», είπε η κα Ράπτη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε την αναγκαιότητα για ρήξη με το παρελθόν της σιωπής, αναφέροντας ότι «Η βία και η παρενόχληση είναι φαινόμενα υπαρκτά, που πληγώνουν ανθρώπους – σωματικά, ψυχικά και ηθικά – και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Για χρόνια, καλύπτονταν από την κουλτούρα της σιωπής και της ανοχής. Σήμερα, έχουμε την υποχρέωση – αλλά και την ευκαιρία – να κάνουμε ένα βήμα μπροστά». Ο κ. Μπρατάκος επισήμανε ότι, πέρα από τον νόμο 4808/2021, «ζητούμενο είναι να υιοθετήσουμε όλοι το πνεύμα του». Υπογράμμισε τη δέσμευση του ΕΒΕΑ να στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών πρόληψης, λέγοντας ότι «η αλλαγή νοοτροπίας είναι μακρά διαδικασία, αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε εργασιακούς χώρους που σέβονται την αξιοπρέπεια. Η καταπολέμηση της βίας είναι υπόθεση αρχής και προϋπόθεση για ένα υγιές πρότυπο επιχειρείν, βασισμένο στην ηθική και υπεύθυνη διακυβέρνηση».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Γεώργιος Τζιλιβάκης ανέφερε: «Στο ξεκίνημα της δικής μου εργασιακής πορείας ήταν σχεδόν συνηθισμένο ένας νέος υπάλληλος να υφίσταται κακομεταχείριση, αυτό που σήμερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως bullying. Προσβλητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας περνούσαν απαρατήρητες από τους περισσότερους. Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει. Ευτυχώς, στο κομμάτι αυτό ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Η ενσωμάτωση στη νομοθεσία σχετικών διατάξεων, για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ήταν ένα μεγάλο βήμα. Γιατί πλέον ο εργαζόμενος ξέρει πως, σε περίπτωση που υποστεί τέτοια συμπεριφορά, έχει κάπου να απευθυνθεί. Και προσωπικά με ευχαριστεί ότι οι συνάδελφοι στην Επιθεώρηση Εργασίας έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά μας στην αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία».

Κεντρική θέση στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης είχε η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2024 του Αυτοτελούς Τμήματος για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, από την Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων, κα Μαρία Αντωνοπούλου. Ακολούθησε η πρώτη ενότητα με τίτλο «Αύξηση ορατότητας υπό το πρίσμα ακαδημαϊκής, νομικής πραγματικότητας και του κόσμου της εργασίας», όπου συμμετείχαν ο Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Δημήτριος Λαδάς, ο Διδάσκων στο ΔΠΘ και συγγραφέας, κ. Ιωάννης Μαρκέτος, ο Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω - Εργατολόγος, κ. Ευστάθιος Γραμμένος και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Fourli, κα Μαρία Κολοκυθά. Τη συζήτηση συντόνισε η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος για την Παρακολούθηση της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας, κα Γεωργία Βαζάκη.

Το δεύτερο μέρος επικεντρώθηκε στον ρόλο των επιχειρήσεων, με την ενότητα «Beyond Compliance: Ο ρόλος των επιχειρήσεων ως φορέων κοινωνικής αλλαγής στην αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας». Οι ομιλητές ανέδειξαν πρακτικές εταιρικής ευθύνης και αποτελεσματικής διαχείρισης: Ο Human Resources Manager του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, κ. Θάνος Μυτιληναίος, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελnτnρίων Ελλάδος (ΟΣΥΕΕ), κα Παναγιώτα Αθανασίου, ο Δικηγόρος, Senior Associate της Bregiannos Law Firm, κ. Αθανάσιος Κοντούρης και η Δικηγόρος, Δρ. Νομικής Πανεπιστημίου Ruhr - Universitat Bochum, κα Αθηνά Παπικινού.

Τον συντονισμό αυτής της ενότητας, καθώς και τη γενική συντονιστική ευθύνη της εκδήλωσης, είχε ο κ. Νικόλαος Μπρέγιαννος, Υπεύθυνος του Τομέα Μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη του ΕΒΕΑ και Partner της Bregiannos Law Firm.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας
Ειδήσεις

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα
Πολιτική

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπρατάκος: Από τη σταθερότητα στην ανταγωνιστικότητα – Ώρα για μεταρρυθμίσεις με βάθος
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Από τη σταθερότητα στην ανταγωνιστικότητα – Ώρα για μεταρρυθμίσεις με βάθος

ΥΠΕΞ: Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς – Στήριξη στην ειρήνη και καταδίκη της βίας
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς – Στήριξη στην ειρήνη και καταδίκη της βίας

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου
Επιχειρήσεις

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου

Στουρνάρας και Μπρατάκος υπογραμμίζουν την ανάγκη για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και μεταρρυθμίσεις
Επιχειρήσεις

Στουρνάρας και Μπρατάκος υπογραμμίζουν την ανάγκη για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και μεταρρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια εικοσαετίας

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 12:31

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 12:26

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ