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Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας, Ευτ. Αϊβαλιώτη, και ο επιτετραμμένος της πρεσβείας της Ελλάδας στη Φινλανδία, Δ. Καρακωνσταντής, με το ελληνικό βραβείο
Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας, Ευτ. Αϊβαλιώτη, και ο επιτετραμμένος της πρεσβείας της Ελλάδας στη Φινλανδία, Δ. Καρακωνσταντής, με το ελληνικό βραβείο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:09 - 04 Ιουν 2026

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον Κόσμο» στα Grand Travel Award Finland 2026

Reporter.gr Newsroom
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Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Ελλάδα στη φινλανδική τουριστική αγορά, κατακτώντας για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «World’s Best Travel Destination 2026» στο πλαίσιο των Grand Travel Award Finland 2026, που πραγματοποιήθηκαν στο Ελσίνκι στις 28 Μαΐου 2026.

Η Ελλάδα αναδείχθηκε κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός παγκοσμίως, επικρατώντας ανάμεσα σε ιδιαίτερα ισχυρούς ανταγωνιστές, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Νορβηγία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική και την υψηλή αναγνωρισιμότητά της στη φινλανδική αγορά.

Τα Grand Travel Award αποτελούν έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους και καταξιωμένους θεσμούς βράβευσης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας στις σκανδιναβικές χώρες. Στη Φινλανδία, οι νικητές αναδεικνύονται μέσω ανεξάρτητης έρευνας που πραγματοποιεί η εταιρεία ερευνών Nordic Bench, συνδυάζοντας αξιολογήσεις καταναλωτών και ταξιδιωτών, απόψεις επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς και τις εκτιμήσεις ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν συνολικά δέκα διακρίσεις σε προορισμούς και επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, την υψηλή ικανοποίηση των πελατών και τον ηγετικό τους ρόλο στον τουριστικό κλάδο. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 300 εκπροσώπους της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, στελέχη επιχειρήσεων, συνεργάτες και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Η διάκριση της Ελλάδας βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στη φημισμένη ελληνική φιλοξενία, στην πλούσια γαστρονομική παράδοση, στις αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρουν οι ελληνικοί προορισμοί, καθώς και στη σταθερά υψηλή δημοτικότητα που καταγράφει η χώρα μεταξύ των Φινλανδών ταξιδιωτών.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμπνέει και να προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό πολιτισμού, ιστορίας, φυσικής ομορφιάς και σύγχρονων ταξιδιωτικών εμπειριών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους της Ελλάδας η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας, Ευτυχία Αϊβαλιώτη, και ο επιτετραμμένος της πρεσβείας της Ελλάδας στη Φινλανδία, Δημήτρης Καρακωνσταντής.

Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της Ελλάδας στη φινλανδική αγορά και αναδεικνύει την επιτυχία των στοχευμένων δράσεων προβολής και προώθησης που υλοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στις σκανδιναβικές χώρες.

Παράλληλα, καταδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον των Φινλανδών για τη χώρα μας και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως προορισμού υψηλής ποιότητας, αυθεντικών εμπειριών και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η συνεχής παρουσία της Ελλάδας στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων του φινλανδικού κοινού αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών ροών από τη συγκεκριμένη αγορά και επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας παραμένει ένας από τους πλέον ελκυστικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς διεθνώς.

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