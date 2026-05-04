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Η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας - Παράταση για την Πάτμο
ΥΔΡΕΥΣΗ
19:40 - 04 Μάι 2026

Η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας - Παράταση για την Πάτμο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε απόφαση με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για τρεις μήνες, ενώ παράταση για τρεις – επιπλέον- μήνες παίρνει και η Πάτμος.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται με βάση πηγές του ΥΠΕΝ , σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών. Επίσης, παρατείνεται το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες.

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