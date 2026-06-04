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7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17:48 - 04 Ιουν 2026

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portalbanks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World και το portalinsuranceworld.gr, διοργανώνουν το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο DivaniApollonPalace & Thalasso, καθώς και με παράλληλη online μετάδοση από το LiveOnEvents+.

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Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και πλήθους θεσμικών και επιστημονικών φορέων, αναδεικνύοντας τον σύγχρονο, πρωταγωνιστικό ρόλο της Επαγγελματικής Ασφάλισης στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος, των επενδύσεων και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26, με τίτλο «Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις», αποσκοπεί στην καταγραφή των εξελίξεων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο έτος σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο στον θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης, με ιδιαίτερη έμφαση στον κομβικό ρόλο των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κινητοποίηση των αποταμιεύσεων, τη διοχέτευσή τους σε παραγωγικές επενδύσεις και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, το Συνέδριο αναδεικνύει τη σημασία της Επαγγελματικής Ασφάλισης ως βασικού πυλώνα διασφάλισης της συνταξιοδοτικής επάρκειας σε ατομικό επίπεδο, αλλά και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Μέσω τοποθετήσεων, εμπειρικών αναλύσεων και εμπεριστατωμένων παρουσιάσεων διακεκριμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρείται η ολοκληρωμένη και εις βάθος ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των θεμάτων που απασχόλησαν, αλλά και που αναμένεται να απασχολήσουν, το 2026, τον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την κινητοποίηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων και τη διοχέτευσή τους στην πραγματική οικονομία.

Απώτερος στόχος του Συνεδρίου είναι μια ολιστική προσέγγιση της φιλοσοφίας, των μηχανισμών λειτουργίας και του ρόλου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ως συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών οχημάτων και ως θεσμικών επενδυτών, σε όλα τα δυνητικώς εμπλεκόμενα μέρη της αγοράς εργασίας (εργοδότες - εργαζομένους) στον κλάδο της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ποιοι συμμετέχουν στο Συνέδριο

Το Συνέδριο απευθύνεται στο οικοσύστημα της αγοράς Επαγγελματικής Ασφάλισης, στους συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας, εργοδότες και εργαζομένους, σε θεσμικούς εκπροσώπους επαγγελματικών ομάδων, σε εκπροσώπους εποπτικών φορέων, asset managers, αναλογιστές, ορκωτούς λογιστές, εσωτερικούς ελεγκτές και λοιπούς εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην αγορά της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το «παρών» στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης αναμένεται να δώσουν υψηλόβαθμοι Έλληνες και ξένοι αξιωματούχοι, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, της ασφαλιστικής αγοράς, της επιχειρηματικής κοινότητας και της επενδυτικής αγοράς.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Το Συνέδριο περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου τραπέζια συζήτησης με την παρακάτω θεματολογία:

  • Panel Ι: «Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως μοχλός ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης»
  • Panel ΙΙ: «Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού: Για ένα σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα συντάξεων στην Ελλάδα»
  • Panel III: «Η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου της Επαγγελματικής Ασφάλισης για την ουσιαστική ανάπτυξη του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης»
  • Panel IV: «Η Επαγγελματική Ασφάλιση ως εργαλείο προσέλκυσης, ανταμοιβής και κινητροδότησης του ανθρώπινου δυναμικού»
  • Panel V: «Ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός ως κομβικό εργαλείο υλοποίησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων»
  • Panel VI: «Το τέλος της γεωπολιτικής αθωότητας: Η επόμενη μέρα»
  • Panel VII: «Οι νέες εισαγωγές Επαγγελματικών Ταμείων στον 2ο Πυλώνα Ασφάλισης»
  • Fireside Chat: «Η ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ασφάλισης ως νίκη για τις επόμενες γενιές»

Για πιο αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης | ethosEVENTS όπως επίσης και τα social κανάλια Facebook, LinkedIn και YouTube.

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