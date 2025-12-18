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Γιώργος Μαζωνάκης: Απολύτως ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου
Ειδήσεις
13:02 - 18 Δεκ 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Απολύτως ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου

Reporter.gr Newsroom
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Στο επίκεντρο της επικαιρότητας έχει βρεθεί ξανά τις τελευταίες ημέρες ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, λόγω σοβαρών καταγγελιών εις βάρος του για «ανάρμοστη συμπεριφορά». Σήμερα, Πέμπτη (18/12), ο τραγουδιστής απαντά – μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης – κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» που «εξυφαίνεται εδώ και αρκετό καιρό».  

Πιο αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωση, ο δικηγόρος του κ. Μαζωνάκη αναφέρει πως οι καταγγελίες είναι «ψευδείς», «ανυπόστατες» και στερούνται «οποιαδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης», ενώ σημειώνει πως πίσω από το σχέδιο εκβιασμού του τραγουδιστή βρίσκονται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου», αναφέρεται, ακόμη.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο καταγγέλλων, ο οποίος μάλιστα έχει υποβάλει και μήνυση, κατηγορεί τον Γιώργο Μαζωνάκη πως την άνοιξη του 2025 του άσκησε πιέσεις σεξουαλικού χαρακτήρα, όταν και οι δύο εργάζονταν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.

Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του» αναφέρει η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη.»

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