Περισσότερα χρήματα για τους πολιτιστικούς φορείς, λιγότεροι σπουδαστές στις σχολές τέχνης

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τρίτη (13/10) τα αποτελέσματα της Έρευνας Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), έτους 2025.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2025 προκύπτει ότι:

Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2025 προκύπτει ότι:

▪ Οι απαλλοτριώσεις ακινήτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2025 από το Αυτοτελές Τμήμα Απαλλοτριώσεων, ανήλθαν σε 39 ακίνητα έναντι 30 ακινήτων κατά το έτος 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,0%. Οι αντίστοιχες αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2025, ανέρχονται σε 17.554.553 ευρώ έναντι 11.237.116 ευρώ που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,2%.

▪ Οι εισπράξεις του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) κατά το έτος 2025 ανήλθαν στο ποσό των 3.273.825 ευρώ έναντι 5.578.672 ευρώ κατά το έτος 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41,3%.

▪ Οι επιχορηγήσεις προς πολιτιστικούς φορείς, όπως σε μουσεία, πινακοθήκες, θεατρικά σωματεία, σωματεία κλασικού χορού, ΔΗΠΕΘΕ, κινηματογράφο κ.α, κατά το έτος 2025 ανήλθαν στο ποσό των 84.717.399 ευρώ, έναντι 76.703.084 ευρώ κατά το έτος 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,4%.

▪ Κατά το έτος 2025 ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού των επαγγελματικών σχολών δραματικής τέχνης, χορού, μουσικών σχολών και ωδείων ανήλθε σε 9.444, ο αριθμός των σπουδαστών σε 47.093 και ο αριθμός των αποφοιτησάντων με πτυχίο ή δίπλωμα σε 3.353, έναντι 8.892 ατόμων διδακτικού προσωπικού, 53.260 σπουδαστών και 3.342 αποφοιτησάντων κατά το έτος 2024, αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το έτος 2024, ως προς τον αριθμό του διδακτικού προσωπικού κατά 6,2%, μείωση ως προς τον αριθμό των σπουδαστών κατά 11,6% και αύξηση ως προς τον αριθμό των αποφοιτησάντων με πτυχίο ή δίπλωμα κατά 0,3%.

▪ Κατά το έτος 2025 το Υπουργείο Πολιτισμού ενίσχυσε οικονομικά πέντε (5) πανελλήνια και τοπικά συνέδρια και ένα (1) διεθνές, έναντι έξι (6) πανελληνίων και τοπικών συνεδρίων και πέντε (5) διεθνών συνεδρίων κατά το έτος 2024.