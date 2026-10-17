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Ohonos Snack: Θλίψη για τον θάνατο του Βλαδίμηρου Όχονου
Ειδήσεις
15:05 - 17 Οκτ 2026

Ohonos Snack: Θλίψη για τον θάνατο του Βλαδίμηρου Όχονου

Reporter.gr Newsroom

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Μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (17/10), η Ohonos Snacks ανακοινώνει τον θάνατο του Βλαδίμηρου Όχονου. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση:

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του Βλαδίμηρου Όχονου.

Ο Βλαδίμηρος Όχονος γεννήθηκε στη Νέα Μάδυτο. Τελείωσε το 3ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης και σπούδασε Ελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε σε δημόσια έργα. Αφιέρωσε τη ζωή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που την έβλεπε ως το πρώτο σκαλί της Δημοκρατίας, εκεί όπου οι πολίτες συμμετέχουν άμεσα στα κοινά. Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Μαδύτου και Δήμαρχος Δήμου Μαδύτου.

Άνθρωπος δημιουργικός, πρόσφερε στον τόπο του σταθερά και χωρίς ανταλλάγματα. Πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος ακέραιος: έζησε όπως πίστευε και στάθηκε με συνέπεια στους αγώνες για τη Δημοκρατία.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 12:00, στη Νέα Μάδυτο».

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