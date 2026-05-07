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Κιβωτός του Κόσμου: Εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πατέρα Αντώνιου για κακούργημα
Ειδήσεις
12:44 - 07 Μάι 2026

Κιβωτός του Κόσμου: Εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πατέρα Αντώνιου για κακούργημα

Reporter.gr Newsroom
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Ο εισαγγελέας Μαργαρίτης Κωστίμπας εισηγείται την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και δύο ακόμη προσώπων, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση των οικονομικών της «Κιβωτού του Κόσμου», αποδίδοντάς τους σειρά σοβαρών οικονομικών αδικημάτων.

Η εισαγγελική πρόταση, που διαβιβάστηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, περιγράφει ένα ευρύ πλέγμα πράξεων που, κατά την κρίση του εισαγγελέα, συνιστούν κακουργηματικού χαρακτήρα συμπεριφορές, όπως απιστία, υπεξαίρεση από διαχειριστή ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία σε αυτές τις πράξεις, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση των οικονομικών της «Κιβωτού» εξετάζεται ξεχωριστά από τη δίκη που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τον ιδρυτή της οργάνωσης, η οποία αφορά καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος ανηλίκων. Η οικονομική δικογραφία εισέρχεται πλέον στο στάδιο της δικαστικής κρίσης, με το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να καλείται να αποφασίσει επί της παραπομπής.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αξιολόγηση, ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, η σύζυγός του Σταματία Γεωργαντή, συγγενικό τους πρόσωπο και στενός συνεργάτης τους, φέρονται να εμπλέκονται σε πρακτικές που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία της ΜΚΟ και τη διαχείριση των πόρων της.

Όπως αναφέρεται στην πρόταση, το ζευγάρι των βασικών κατηγορουμένων φέρεται να είχε τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών ροών της «Κιβωτού», εκμεταλλευόμενο –κατά τον εισαγγελέα– την έλλειψη επαρκούς οργανωτικής δομής και συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδεται ότι προέβαιναν σε ιδιοποίηση χρηματικών ποσών που προέρχονταν από έσοδα της οργάνωσης, ενώ μέρος αυτών διοχετευόταν μέσω τρίτου προσώπου προκειμένου να αποκτήσει νομιμοφανή χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη διαχείριση των ποσών, καθώς και στη χρήση τραπεζικών λογαριασμών εκτός των επίσημων βιβλίων της ΜΚΟ. Σύμφωνα με τα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου που επικαλείται η εισαγγελική πρόταση, εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί που δεν είχαν καταγραφεί επισήμως, ενώ η διαχείριση μετρητών φέρεται να γινόταν χωρίς τυποποιημένες διαδικασίες καταγραφής και ελέγχου.

Στην πρόταση σημειώνεται επίσης ότι τα μετρητά καταμετρώνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα, χωρίς αντιπαραβολή με λογιστικά στοιχεία ή ανεξάρτητο έλεγχο. Κατά την εκτίμηση του εισαγγελέα, η ίδια φέρεται να ενεργούσε υπό την καθοδήγηση του συζύγου της, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ηθικός αυτουργός σε μέρος των πράξεων.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά σε αφαίρεση χρημάτων από τραπεζική θυρίδα λίγο πριν την απομάκρυνση του ζευγαριού από τη διοίκηση της οργάνωσης, καθώς και σε μη απόδοση περιουσιακών στοιχείων στην προσωρινή διοίκηση τον Νοέμβριο του 2022. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την πρόταση, περιλαμβάνουν μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή συνολικής αξίας που προσεγγίζει τις 867.740 ευρώ.

Επιπλέον, καταγράφονται δαπάνες για αγορά και συντήρηση ακινήτου που –κατά την εισαγγελική εκτίμηση– χρηματοδοτήθηκαν από πόρους της «Κιβωτού» και κατέληξαν σε περιουσιακή ωφέλεια του ιδρυτή της οργάνωσης. Παράλληλα, γίνεται λόγος για χρηματικές παροχές προς μέλη της οικογένειας των κατηγορουμένων χωρίς επαρκή αιτιολόγηση ή έλεγχο.

Τέλος, ο εισαγγελέας εισηγείται τη διατήρηση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τους κατηγορούμενους, όπως είχε επιβληθεί μετά την απολογία τους, έως την οριστική κρίση της υπόθεσης από το αρμόδιο δικαστικό όργανο.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 13:30
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