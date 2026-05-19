Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Ικανοποιημένος αποχώρησε σήμερα (19/5) από τα δικαστήρια ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, μετά την απόφαση του δικαστηρίου να τον αθωώσει για την υπόθεση παραβίασης της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες», η οποία απαγορεύει σε κρατικούς λειτουργούς και σε πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό τους να συμμετέχουν στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών του εξωτερικού.

Να σημειωθεί ότι υπέρ της αθώωσής του είχε ταχθεί και ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος στην αγόρευσή του επισήμανε ότι δεν προέκυψε πως ο κατηγορούμενος είχε ενημερωθεί επαρκώς για την απαγόρευση συμμετοχής σε αλλοδαπή εταιρεία. Όπως ανέφερε, ο κ. Κασσελάκης όφειλε να γνωρίζει τη σχετική διάταξη, ωστόσο η άγνοιά του αποδόθηκε σε βαριά αμέλεια και όχι σε πρόθεση παραβίασης του νόμου.

Ο εισαγγελικός λειτουργός σημείωσε ακόμη ότι τα κίνητρα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν θετικά, καθώς στόχος του ήταν να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα έμεναν απλήρωτοι, υπογραμμίζοντας πως η πρόθεση του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει ενέργειες αυτού του χαρακτήρα.

Κατά την απολογία του, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί πως δεν υπήρχαν διαθέσιμα χρήματα για την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων του κόμματος μέσα στην εορταστική περίοδο.

Όπως είπε, δεν μπορούσε να αποδεχθεί το ενδεχόμενο να μείνουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι, ενώ παράλληλα πληροφορήθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος αυτόφωρης διαδικασίας. Όπως ανέφερε ο ίδιος, την περίοδο εκείνη βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις γιορτές των Χριστουγέννων και συζήτησε το θέμα με τον αδελφό του, ο οποίος του πρότεινε να αποσταλούν χρήματα μέσω της εταιρείας Osios ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω νομικές συνέπειες.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε επίσης ότι τότε δεν υπήρχε οργανωμένο νομικό τμήμα στο κόμμα που να μπορεί να τον ενημερώσει σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους περιορισμούς της νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο κ. Κασσελάκης είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών με αναστολή, καθώς και σε χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ.