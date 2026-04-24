Αθώος ο Νίκος Ρωμανός 17 μήνες μετά την κράτησή του

Αθωωτική ήταν σήμερα (24/4) η απόφαση του δικαστηρίου για το Νίκο Ρωμανό σχετικά με την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά την έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 31 Οκτωβρίου 2024 σε διαμέρισμα επί της οδού Αρκαδίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το δικαστήριο έκρινε αθώους τον Νίκο Ρωμανό και ακόμη δύο κατηγορούμενους, καθώς διαπιστώθηκαν αμφιβολίες ως προς την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Μετά από περίπου 17 μήνες κράτησης, οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να αποφυλακιστούν. Υπενθυμίζεται ότι όλο το παραπάνω διάστημα, μέσω τοποθετήσεών του ο Νίκος Ρωμανός είχε επανειλημμένα αρνηθεί την εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση διακηρρύσσοντας την αθωότητά του.

Από την άλλη, δύο ακόμα κατηγορούμενες κρίθηκαν ένοχες για σοβαρά αδικήματα που συνδέονται με εκρηκτικούς μηχανισμούς και εγκληματική δραστηριότητα, όπως η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών, καθώς και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, και καταδικάστηκαν.

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