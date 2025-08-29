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ΣΕΒΕ: Προτάσεις στον πρωθυπουργό για μείωση κόστους και στήριξη εξαγωγών
Επιχειρήσεις
13:26 - 29 Αυγ 2025

ΣΕΒΕ: Προτάσεις στον πρωθυπουργό για μείωση κόστους και στήριξη εξαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Διαμαντίδης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών και κατέθεσε θέματα και προτάσεις που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση του ΑΕΠ, της απασχόλησης, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης 60% εντός της προσεχούς τριετίας, έναντι του 42,7% που καταγράφηκε για το 2024.

Πιο αναλυτικά, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ έθεσε θέματα στον Πρωθυπουργό σε 5 άξονες:

1. Μείωση Κόστους Λειτουργίας των επιχειρήσεων

  • Αντιμετώπιση ενεργειακού προβλήματος για τις επιχειρήσεις: Η χονδρεμπορική τιμή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι, σύμφωνα με τις μελέτες, η υψηλότερη στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα τις υπερβολικές επιβαρύνσεις στους καταναλωτές και σημαντικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, ιδίως της ενεργοβόρου.
  • Αναβάθμιση υποδομών στις μεταφορές: Η έλλειψη του σιδηρόδρομου, οι ανεπαρκείς υποδομές στα λιμάνια και η αδυναμία συνδυασμένων μεταφορών στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας δημιουργούν μεγάλο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Μείωση ασφαλιστικού κόστους και ειδικότερα του μη μισθολογικού κόστους.

2. Το ζήτημα της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού

  • Προτάσεις για στοχευμένα προγράμματα Upskilling και Reskilling εργαζομένων επιχειρήσεων
  • Έλλειψη προσωπικού και ασυμμετρία ζήτησης/προσφοράς στην αγορά εργασίας: Απαιτείται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του χάσματος στη ζήτηση και προσφορά στην αγορά εργασίας και την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο και μη ανθρώπινο δυναμικό.

3. Βελτίωση του πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων

Αναπτυξιακός Νόμος: Αν και ο νέος αναπτυξιακός νόμος με τις τροποποιήσεις που υιοθέτησε επιλύει ορισμένα θέματα που δημιουργούσαν είτε ανισότητες, είτε δυσχέρειες και καθυστερήσεις, μείζον θέμα παραμένει η αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων. Η πολύ πρόσφατη, μετά από πολλούς μήνες αναμονής, μη τελική έγκριση επενδυτικών σχεδίων που έλαβαν υψηλές βαθμολογίες λειτούργησε εις βάρος της αξιοπιστίας του Αναπτυξιακού νόμου, υπονομεύοντας την καλή δουλειά που έχει γίνει για να παρουσιαστεί η Ελλάδα ως αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός. Στο ίδιο πλαίσιο ο ΣΕΒΕ πρότεινε την ανακοίνωση μόνο των οριστικών (και όχι και προσωρινών) πινάκων επενδυτικών σχεδίων (με τους επιλαχόντες) που θα λαμβάνουν στήριξη με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα κονδύλια.

Σημαντική για την εξωστρεφή επιχειρηματική κοινότητα είναι η αναμενόμενη Προκήρυξη του Καθεστώτος Εξωστρέφεια που θα πρέπει να περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό άυλες δαπάνες των μεταποιητικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους της χώρας, για την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων εξωστρέφειας, αποτελούμενα ακόμη και αποκλειστικά από δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, τηρώντας όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του νόμου.

Φορολογικά κίνητρα: Παρά τις βελτιώσεις και μειώσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων, απαιτείται σταθεροποίηση και περαιτέρω μείωση του φορολογικού κόστους των επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒΕ ζήτησε:

  • Διακριτά φορολογικά κίνητρα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις όπως η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
  • Διατήρηση και επέκταση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων (ΕΦΚΚ) σε δικαιούχους εξαγωγείς βάσει του Ν. 2861/54 – αφορά πλέον μόνο εξαγωγές σε τρίτες χώρες - και στο φυσικό αέριο.
  • Αναθεώρηση χρόνου φορολογικής απόσβεσης κτιρίων-εγκαταστάσεων επιχειρήσεων.

Χρηματοδότηση:

  • Απαλλαγή από την εισφορά 0,60% του Ν. 128/75 των δανείων που αποπληρώνονται από προϊόν εξαγωγής με προτεραιότητα στις χορηγήσεις μέσω του προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΈΦΕΙΑ του ECG και του προγράμματος προχρηματοδότησης εξαγωγών ECG-ATTICA BANK καθώς και στην παροχή εγγυήσεων μέσω ECG.

O ΣΕΒΕ επανήλθε στο αίτημά του για τη σχεδόν άνευ δημοσιονομικής επιβάρυνσης - έστω και περιορισμένη - μείωση του συνολικού κόστους χρηματοδότησης με την απαλλαγή από την εισφορά 0,60% του Ν.128/75 στις χορηγήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων που πληρώνονται από προϊόν εξαγωγής, όπως έγινε παλαιότερα με τον ΕΦΤΕ, με προτεραιότητα στα παραπάνω δύο προγράμματα και στην παροχή εγγυήσεων μέσω ECG, που θα αποτελέσει μία έμπρακτη στήριξη για τους εξαγωγείς για τους οποίους δεν υπάρχουν πλέον κατά κανόνα στοχευμένα μέτρα.

  • Σχεδιασμό ειδικού προγράμματος στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

4. Διαρθρωτικές αλλαγές

Ο ΣΕΒΕ ζήτησε περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές στην κατεύθυνση μείωσης γραφειοκρατίας, απλοποίησης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, αντιμετώπισης του αθέμιτου ανταγωνισμού και ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης.

5. Ειδικότερα θέματα Θεσσαλονίκης

  • Συνδυασμένες μεταφορές και Λιμάνι Θεσσαλονίκης-Σύνδεση με σιδηρόδρομο και ΠΑΘΕ
  • Θύλακας Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Αγροδιατροφής (ThessInnoFood Hub) από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ)
  • Στοχευμένη χρηματοδότηση οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης
  • Πρόταση ΣΕΒΕ για βιοκλιματικό χωριό φοιτητών στο αγρόκτημα του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ έθεσε στον Πρωθυπουργό και τα προβλήματα του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας ιδίως ως προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Υδατοκαλλιέργεια (ΕΠΧΣΑΑ-Υ).

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 13:42
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